Prórroga de horas para las capuchinas

Aunque la marcha de las últimas capuchinas que quedan en La Isla terminó finalmente por aplazarse hasta hoy, ayer fue un día de despedidas y de emociones difíciles de contener en el convento de la calle Constructora Naval. Fue irremediable habida cuenta del cariño que la ciudad profesa hacia esta congregación religiosa presente en San Fernando desde hace 128 años y de la que solo quedan ya cuatro religiosas octogenarias.

No por anunciada -y por esperada desde hace año y medio- la partida de esta comunidad resulta para La Isla menos dolorosa y se hace menos difícil para todos, también para ellas -para las propias capuchinas- que se disponen a dejar definitivamente la que ha sido su casa durante casi toda la vida.

"Nos dejáis huérfanos", dijo el capellán, el padre Piñero, durante la misa matutina

Eso quedó ayer fuera de toda duda en una agitada jornada que estuvo lejos de esa apacible rutina que rige la vida contemplativa y que arrancó con las sinceras palabras de afecto con las que el capellán, el padre Piñero, se despidió de estas religiosas al finalizar la misa matutina que a diario se oficia en este convento. "Nos dejáis huérfanos", dijo visiblemente emocionado al terminar la eucaristía que concelebró con el sacerdote Rafael Vez Palomino, también estrechamente vinculado a esta comunidad de clausura. "Os vamos a echar de menos", insistió.

A esas horas, como se había anunciado el día anterior, todavía se barajaba la marcha de las religiosas y el cierre definitivo del convento para la tarde. Pero hubo cambio de planes. La partida se aplazó un día más a la espera de formalizar definitivamente con el Obispado la firma de la disolución de la comunidad. Pero eso no impidió que decenas de isleños -entre ellos, conocidos cofrades y hermanos mayores de las hermandades más vinculadas a las capuchinas- se citaran a las puertas del convento a las cinco de la tarde, donde inicialmente se había previsto la celebración de una misa de despedida, una convocatoria que el día antes se había difundido a través de las redes sociales con un único objetivo: arropar a las monjas en su marcha de La Isla. De hecho, hasta se había hablado de la presencia del obispo diocesano, Rafael Zornoza, para despedir a las monjas y solventar con la congregación los trámites relativos a la marcha de las religiosas y al convento que todavía quedaban pendientes. Pero finalmente todo se suspendió sin que acertaran a explicarse los motivos, lo que desató una gran confusión a las puertas del convento. Nadie sabía a ciencia cierta qué pasaba: si había o no misa y si las capuchinas, finalmente, se iban o no...

Pasada media hora, una de las religiosas -sor María del Carmen- salió a la puerta para aclarar a la gente que esperaba que finalmente no se irían hasta hoy. Poco después abandonó también el convento el abogado Adolfo Baturone, que asesora a la comunidad en estos trámites, y confirmó que la partida había sido nuevamente aplazada y que todavía había trámites pendientes con el Obospidado.