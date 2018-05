Podemos da un ultimátum al gobierno local por los presupuestos

O un servicio de agua público o no. O un centro de acogida municipal o no. O el inicio de la obra de alcantarillado en la barriada Bazán o no. O la construcción de salas de estudio en la periferia o no. Un sí o un no, en definitiva, es lo que quiere Podemos del gobierno municipal acerca de los distintos puntos que ha puesto sobre la mesa en las negociaciones para apoyar unos nuevos presupuestos municipales. Después de varios meses y dos reuniones la formación que dirige Ernesto Díaz considera que ha llegado el momento de que tomen una decisión. "No no sirven los grises".

El comentario de ayer del coordinador local de la formación morada viene a resumir el resultado de los encuentros que han protagonizado junto al gobierno local, del que lamenta se haya quedado en los temas esenciales para el cambio de modelo de ciudad "en la ambigüedad". Y pone varios ejemplos: que se decida o rechace de una vez la creación de tres salas de estudio, para La Casería, Camposoto y Bazán. "No ponen nada concreto sobre la mesa", se queja Díaz, que matiza que los representantes del equipo de gobierno en esos contactos tampoco han dicho que no. En esa intervención en los barrios periféricos incluyen la obra tan demandada y necesaria del alcantarillado de Bazán, que reclaman que se ejecute al menos lo más urgente. No hay pronunciamiento.

Tiene que decidirse por un presupuesto de izquierda o el acuerdo de derechas con C's

Esa falta de contundencia al pronunciarse sobre las ciertas propuestas de Podemos también alcanzan a la subvención a la Escuela Taurina, que rechazan tajantemente desde la formación de Ernesto Díaz que ve en el gobierno municipal, sin embargo, falta de contundencia para tomar una decisión. Ni siquiera, expone, han dejado claro en estas reuniones su postura con respecto al servicio del agua. "Dicen que podría avanzarse, pero tienen que decirdirse", insiste el dirigente de Podemos, también portavoz del grupo municipal de Sí se puede. Esa actitud contrasta con las sensaciones tras el último pleno ordinario en el que la oposición dio por supuesto los planes para preparar una nueva concesión a partir de agosto de 2019, cuando expira el contrato.

Estas cuestiones buscan un cambio de modelo de ciudad que tendría que ser plasmado en un presupuesto "de izquierdas", pero la forma de actuar del gobierno lleva a pesar a Díaz que "no tienen interés en cerrar este tipo de acuerdo". Por el contario, consideran que el equipo de gobierno está más por la labor de reeditar el acuerdo de principios de mandato -el del único presupuesto con el que se ha contado en estos años- con Ciudadanos.

A esa conclusión llegan tras dos negociaciones y ante la falta de actuación desde la última reunión, hace en torno a un mes, del gobierno en cuanto a una de las peticiones que sí podría haberse puesto en marcha dado que no depende del presupuesto. Se refiere a su demanda de creación de tres mesas sectoriales: antidesahucios, para el centro de salud de Camposoto y de potenciación del Parque natural. "No comprometen a nada y sin embargo ha se ha incumplido", ironizaba ayer Díaz.

Por eso, Podemos cree que ha llegado el momento de que el gobierno de Patricia Cavada se decante "por un presupuesto de izquierdas" o "por la derecha rancia que representa Mayte Mas en San Fernando". No descartan nuevas reuniones, tampoco que el gobierno tome la decisión de no cerrar un acuerdo con ellos -"tendrán al menos que explicarlo públicamente"-, pero eso sí la rueda de prensa de ayer fue un ultimátum.