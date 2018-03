Podemos expulsa a la edil Inmaculada López y le reclama de nuevo el acta

La concejala Inmaculada C. López ha sido expulsada de Podemos. La Comisión de Garantarías Democráticas, órgano independiente que forma parte de la estructura del partido en Andalucía, ha confirmado la decisión adoptada por la formación morada en San Fernando en septiembre de 2015, apenas unos meses después de que arrancara el mandato. Aquella sonada crisis interna supuso de la noche a la mañana la salida de López del grupo municipal Sí se puede San Fernando, siglas con las que desde Podemos se impulsó en 2015 la candidatura a las elecciones municipales que le dio cuatro concejales. Quedó López entonces como edil no adscrita en la Corporación, posición desde la que ha participado en la política local a lo largo de casi tres años.

Ahora, la Comisión de Garantías del partido en Andalucía ha ratificado dicha expulsión. La notificación llegó a finales de la semana pasada y ayer se dio a conocer desde Podemos San Fernando. Su responsable, Ernesto Díaz, aprovechó para exigirle que hiciera entrega de su acta de concejal, una petición que la ejecutiva local de la formación realizó ya en 2015 pero en la que ahora, ante esta nueva tesitura, ha vuelto a insistir. "Un acta no pertenece a nadie personalmente sino al conjunto de las bases y votantes de nuestra formación, tal y como se decidió en la candidatura".

El conflicto interno se remonta a principios del mandato, cuando fue expulsada del grupo

En declaraciones a este periódico, López afirmó que no piensa renunciar a su acta a poco más de un año para las elecciones y anunció que recurrirá su expulsión ante el órgano superior, esto es, la Comisión de Garantías que existe a nivel nacional. Incluso -dijo- se plantea echar mano a la vía legal. La edil no adscrita ha asegurado que la expulsión "no le sorprende" teniendo en cuenta que la ejecutiva andaluza está en manos de los anticapitalistas de Teresa Rodríguez, a la que es muy cercano Ernesto Díaz. Incluso ha puesto en tela de juicio la independencia e imparcialidad de la instructora de su expediente.

Por su parte, Díaz ha manifestado que esta medida confirma que "desde un principio teníamos razón" en la crisis que azotó al partido a pocos meses de las elecciones. En este sentido, aludió a los "incumplimientos" de esta concejala que llevaron a su revocación "como mecanismo democrático". También se refirió a los "insultos y amenazas" que, aseguran, recibieron de esta edil.

López, tras ser expulsada del grupo, se alineó en la denominada corriente crítica del partido. Primero, en Podemos Norte y posteriormente en el círculo sectorial de bienestar social y participación ciudadana. Desde esta última plataforma, en el pasado noviembre, se anunció la intención de "dar la batalla" para recuperar el control de la formación y de presentar su candidatura al consejo ciudadano y a la secretaria general del partido en San Fernando, un proceso que se abordará ahora entre mayo y junio. Para edil no adscrita, que ayer habló de su colaboración con la recién creada Red de Municipalismo en Común, será imposible ahora optar a formar parte de esa futura ejecutiva de Podemos, si bien asegura que no tenía intención de hacerlo.