Podemos insiste en que sólo se beneficien entidades sociales del uso gratuito de las instalaciones municipales

Podemos San Fernando "agradece al PSOE que tome en cuenta la propuesta de la formación de no cobrar por hacer uso de las instalaciones, aunque insistimos en que deben ser las entidades y colectivos sin ánimo de lucro las que puedan acceder de manera gratuita a estos servicios". Con sus palabras, el coordinador local de la formación, Ernesto Díaz, se refiere a los planes municipal de no cobrar las tasas establecidas por el uso de los espacios municipales como el Centro de Congresos o el Castillo de San Romualdo después de los informes de reparo presentados por el interventor en el que se advertía de que el Ayuntamiento no exigía al pago de cuotas por el uso de estas instalaciones.

Además de este cambio en las ordenanzas -que recogen la correspondiente tasa por la cesión de espacios municipales-, que entienden que va a potenciar su uso, la formación morada hace varias propuestas al equipo de gobierno "que pueden beneficiar a la ciudad". En esta línea apuntan a la bajada del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), la revisión del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para grandes superficies comerciales -y su bajada para las familias en riesgo de exclusión social- o las bajadas de las cuotas para el mercadillo. Estas son algunas de las demandas que ya hizo al gobierno local cuando se inició el proceso de aprobación de las ordenanzas municipales para este año de la que se ha tenido en cuenta algunas puntuales. "Aunque el PSOE en esa ocasión optó por un acuerdo menos progresista, recogiendo las propuestas del PP y C's", matiza el dirigente, están satisfechos "a medias" por que esta vez se vaya a revisar la ordenanza que obliga a pagar a todas las entidades por el aprovechamiento del Centro de Congresos o el Castillo de San Romualdo". Eso sí, Ernesto Díaz insiste en los argumentos que ya expusieron hace unos días para reclamar una modificación de la tasa en cuestión. "Solo las entidades, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que fomenten valores de igualdad, solidaridad, el conocimiento o el patrimonio de San Fernando deben quedar exentos de pagar por el uso de un espacio público", deja claro.