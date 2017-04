El Pleno aprueba un estudio sobre el estado de Lazaga y antigua Cruz Roja

El lamentable estado de conservación de dos edificios del patrimonio municipal, como la Casa Lazaga y la que fuera sede de la Cruz Roja, fue llevado el martes al pleno en una moción de Ciudadanos que demandaba la realización de un estudio exhaustivo sobre la situación real de ambas fincas, para acometer posteriormente las obras de consolidación necesarias para evitar perder estos dos ejemplos de la arquitectura histórica de la calle Real. Con el apoyo de toda la Corporación Municipal la propuesta fue aprobada. Durante las intervenciones, eso sí, salió a relucir la pérdida de unos frescos existentes en la capilla de la Casa Lazaga, según desveló el concejal del PP Ángel Martínez. Desde el equipo de gobierno se daba una de las razones de la situación actual: la importante inyección económica que necesitarían ambos edificios para su rehabilitación.

La concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, reconocía "inviable" por parte de la administración local asumir la inversión necesaria para recuperar el esplendor del palacio de Lazaga. Resulta incompatible con otra obra de envergadura como la que se ejecuta en estos momentos en la Casa Consistorial.

Martínez (PP) aseguró que unos frescos de la capilla de Lazaga habían desaparecido

En la exposición de motivos de la moción Francisco José Posadas había destacado los rasgos característicos de este inmueble situado en plena calle Real. Del siglo XIX "constituye el mejor ejemplo de arquitectura isabelina de nuestra ciudad". A pesar de su historia y de la importancia cultural y turística que podría tener, comentó el edil de Ciudadanos, su estado actual es "ruinoso", toda vez que adquirida por el Ayuntamiento en 2001 por 600.000 euros en todos estos años "ningún gobierno local ha sido capaz de recuperar la construcción". También culpaba a los distintos equipos de gobierno y formaciones del estado de conservación del patrimonio la concejala no adscrita, Inmaculada López. A "oportunidades perdidas para poner el valor el patrimonio", se refería la concejala de Sí se puede Laura Prieto.

Ni hotel con encanto ni Museo Camarón, dos de las opciones que se han barajado en más de una década para la Casa Lazaga, han fructificado. Frente al freno que podría haber tenido la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC) de la finca, Claudia Márquez matizaba que la razón de que no se le pudiera dar uso hotelero, y que por tanto los posibles interesados se retiraran, estaba en que el planeamiento municipal (el PGOU) lo contempla como edificio para equipamiento, no para actividad económica. "Hay que pensar el uso más adecuado que puede tener, dentro del eje cutural y turístico de la calle Real. Ha pasado tiempo suficiente para entender que no es viable municipalmente", dejó claro la responsable de Desarroll Urbano.

Sobre el antiguo edificio de la Cruz Roja, tanto Posadas como Martínez recordaban que se habló de convertirlo en archivo municipal y sede la Biblioteca Lobo y del Archivo Lazaga. Márquez cuestionaba esta opción puesto que el archivo se contempla que vuelva al Ayuntamiento ahora en obras. "No tiene sentido que se plantee un proyecto sin que se determine su puesta en uso", advirtió.

"¿Queremos mantener el patrimonio histórico de ciudad? ¿Queremos que la calle Real vuelva a ser referente?", preguntó el concejal de la formación naranja para finalizar su intervención antes de la votación positiva del punto.