Plataforma 3R pide que el Castillo se arregle con el '1,5% Cultural'Un domingo completo de actividades en la Feria del Libro

Plataforma 3R pide al gobierno local que opte a las ayudas estatales, concretamente del Ministerio de Fomento y su denominado 1,5% cultural, para la recuperación de la fachada del Castillo de San Romualdo, de la que critica su estado actual. Este programa cuenta con 51 millones para proyectos de recuperación del patrimonio histórico español.

La formación recuerda que el Castillo aspira a ser museo municipal, "adentrado en el tercer año, aún quiere serlo, pero no lo es", apuntan de manera irónica. Los problemas de la fachada, que muestra zonas donde la capa que la recubre se ha desprendido no pueden ser asumidos económicamente por las cuentas municipales, entienden, a la que vez se quejan de que no se pidieran responsabilidades a "constructores y prescriptores de ese desaguisado". Por eso defiende que se pida la ayuda financiera de otras administraciones públicas, en este caso el 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. Eso sí, advierten de que el plazo para concurrir a esta convocatoria finaliza en unos días.

La mañana de hoy domingo en la Feria del Libro estará dirigida a los más pequeños con varias propuestas. Abrirá el día Manos Unidas a las 11.30 horas con un taller lúdico educativo. A las 12.30 horas está programado El circo del monstruo de colores.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas Manos Unidas organiza La Oca de Super Pepo, un juego instructivo. El Patio Animación iniciará a las 19.30 horas la actividad Marionetas de Papel. A esa hora firman ejemplares María Elena Martínez (El Zaporito) y Ana Fagova (Corazón de Roca), mientras Juan Antonio Carrasco presenta -con María del Carmen Roa- Bohemías en la carpa. Melisa Franco presenta allí a las 20.30 horas Lirios de Sangre. A las 21.45 horas se sortea un lote de libros entre los compradores, que deben estar presentes.