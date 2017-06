La obra de Pery Junquera aguarda la admisión de un modificado para avanzar

Una modificación de contrato de las obras de remodelación de la avenida Pery Junquera es la causa del parón de los trabajos que se ejecutan en el tramo en cuestión, o al menos de su ralentización, pues ayer podía verse a operarios trabajando con una máquina (una cortadora de concreto) en uno de los dos carriles de salida de la avenida.

La acera que recorría toda el vallado del Parque del Oeste en Pery Junquera apenas servía para dar cobertura a los trabajos de mantenimiento de estas instalaciones. Su ancho, unos 50 centímetros, no daba para más, por eso desde el principio se recogía la posibilidad de que desapareciera si no formaba parte de la estructura de cimentación del murete. El inicio de los trabajos permitió comprobar que no había ningún problema en quitarla para dejar limpia la plataforma, que pasará a tener en este primer tramo cuatro carriles. Su eliminación, sin embargo, no estaba definida en el proyecto -aunque sí se planteaba- y por tanto tampoco los acabados complementarios, lo que ha obligado a un modificado de contrato que debe contar con el visto bueno de la fiscalización de la actuación. "No supone coste alguno, pero sí un cambio en las partidas planteadas", matizaba la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, que achaca a un criterio técnico, tanto del funcionario municipal como del arquitecto externo que controla la obra, la decisión de quitar esta acera "que estaba suelta", en referencia a que no estaba anclada al murete.

A pesar de no supone un gasto adicional, se explica desde el gobierno municipal, cualquier modificación de un proyecto supone desarrollar un trámite administrativo, dado que es una obra aprobada y sometida a tareas de fiscalización. Eso sí, los cambios previstos, dejaba claro la responsable de urbanismo, no implican una estética o calidades diferentes a las previstas. "No hay ningún altercado, ningún problema, más allá de lo que estamos diciendo: una actuación para mejorar lo que había previsto, acompañado todo de canalizaciones para eliminar las acumulaciones de agua que sufría Pery Junquera, que ya se ejecutaron", apuntó la edil socialista.

Mientras tanto, se realizan tareas que sí recogía el proyecto inicial y no son objeto del modificado, como son las canalizaciones para la iluminación LED y algunas resposiciones de bordillo. Cuando finalice el procedimiento administrativo, se podrá hacer aquellas cuestiones que sí están en esos cambios como la iluminación del margen de Pery Junquera pegado al Parque del Oeste y por supuesto el pintado de las señales en la superficie, además de otras actuaciones que no precisó ayer Márquez.

Ante la preocupación por los problemas de circulación que puede haber en la rotonda cuya fisonomía ha sido modificada (ha pasado de ser un óvalo a un círculo), el equipo de gobierno asegura que Tráfico descarta la peligrosidad en este punto. "Aún así, estamos en conversaciones con la empresa JMR, para que, si el modificado no tiene salida esta semana, se haga una señalización especial para aportar mayor seguridad. La rotonda no supone un obstáculo".