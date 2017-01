La Paz en las calles isleñas

Una de las actividades que cada año se repite en los centros educativos se centra en enseñar los conceptos de no violencia y de la paz. En los colegios e institutos, también en los centros de adultos, se trabaja previamente en clase principios y valores fundamentales, como la solidaridad y la igualdad; se hacen carteles, dibujos o se componen frases con mensajes; y en muchos casos se saca a la calle para hacer visible su apuesta por esa paz. Ayer era la jornada destinada a ello y La Isla lo vivió en distintos rincones.

La plaza del Rey, un año más y un nuevo evento, es el escenario elegido por el centro de educación permanente María Zambrano para celebrar su Día de la Paz. Los alumnos habían elaborado carteles que colgaron en cordeles entre dos de las palmeras del lugar. Además habían hecho como una especie barco de corcho, para que el escenario fuera en consonancia con el lema escogido este año: Embarcados por la paz. Los participantes llevaron alimentos que entregarán a la asociación Tierra de todos, con sede en Cádiz. También formaron una cadena humana, en la que participaron miembros de la Corporación Municipal, como la alcaldesa, Patricia Cavada; el concejal de Educación, Antonio Rojas; o la edil de Ciudadanos Mayte Mas. No faltó la lectura de un manifiesto en el que se reclamó, como detallaba la nota remitida por el Ayuntamiento más tarde, "un nuevo marco normativo para inmigrantes que no pase por el incensante reforzamiento de las fronteras, los muros o las concertinas, y que reafirmen el principio de no devolución". Poemas en portugués, árabe y ruso se leyeron. La asociación de alumnos Marzam ofreció una chocolatada acompañada de bizcochos.

Mientras tanto, a pocos metros de distancia, en el parque Almirante Laulhé, el colegio Las Carmelitas hacía la puesta en escena de los contenidos que en las distintas aulas se ha trabajado en torno a esta conmemoración, tan vinculada a los centros educativos desde hace años. Hasta allí y a través de distintos itinerarios se habían desplazado el alumnado del centro, profesores y un buen número de padres, que disfrutaron como sus hijos de la cita. Concentrados en torno al auditorio, los más pequeños delante del escenario y los más mayores sentados en una parte de las gradas, los distintos cursos fueron presentando a los asistentes su trabajo. Habían dividido el mundo en continentes, mostrando los problemas que se viven en cada uno. Por parejas, varios estudiantes fueron subiendo a ese escenario para mostrar qué valor le había tocado para tratar en clase. Primero y segundo de Primaria habían hablado de Asia y la solidaridad; tercero y cuarto se centraron en África y la igualdad; quinto y sexto debatieron sobre América y el respeto. En Secundaria habían manejado Oceanía y la generosidad, en los dos primeros cursos; y Europa y acogida, en tercero y cuarto. Esto último una clara referencia a la crisis de refugiados, especialmente de Siria que vive el continente.

"Estamos aquí hoy para pedir que la paz llegue al mundo", decía el presentador del acto, que finalmente llamó a los alumnos de Infantil, los que más habían gritado las consignas del conductor de la cita; para que con su pancarta y sus frases dieran sentido a ese objetivo. Por un lado habían pintado un sol, por otro recordaban que "todos somos un pueblo y nuestra raza, la humanidad" y, sobre todo, por la vinculación directa con el Día de la Paz: "Que el sol de la paz brille en todo el mundo".

No fueron los únicos que enseñaron en la calle la importancia del Día de la Paz. También sacaron sus pancartas, con ejemplos de buenos deseos y palomas volando, los alumnos del CEIP Raimundo Rivero, que realizaron una marcha (entre otros por el Callejón Nuevo y la calle Real), a la que se sumaron desde la Unión de Parálisis Cerebral (Upace) San Fernando. Estuvo presente la concejala de Deportes, Maite Lebrero.

Otros centros aprovechan esta cita para juntar a los alumnos que en cursos venideros acudirán a continuar con la Secundaria y el Bachillerato en el mismo instituto adscrito. Es el caso de Servando Camúñez, San Ignacio y Quintanilla, junto al instituto Botánico, que ayer estuvieron en La Glorieta.

Mañana será el Parque del Oeste es que acoja la IV Carrera Kilómetros de Solidaridad en la que participan alumnos de los colegios Las Cortes (el antiguo Andalucía), Manuel de Falla, Casal Carrillo y La Ardila, además del instituto Blas Infante.