Paso a paso para la exhumación

Los pasos lentos, pero efectivos, que se realizan para recuperar los cuerpos de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo del cementerio isleño avanzan después de cerrarse la fase previa en la que se ha localizado las ubicaciones de estos enterramientos masivos. La próxima semana habrá una reunión entre las administraciones implicadas: la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, además de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática (Amede) de San Fernando. Pendiente de cerrar las agendas de todos los asistentes, se prevé que sea el jueves y en el Palacio Provincial, aunque los detalles dependerán finalmente de la disponibilidad.

"En esta reunión se hablará de la próxima intervención, de cuánto dinero va a costar, de cómo debe plantearse", expone el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que asegura que los trabajos de exhumación se llevarán a cabo aunque no haya un pronunciamiento expreso en este sentido de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, que tiene las competencias de actuación. "La intervención era segura, salvo que los sondeos hubieran sido negativos", apunta. No es el caso.

Las tareas de localización de las fosas en el camposanto isleño comenzaron en noviembre (y terminaron antes de las navidades), bajo la dirección del arqueólogo Jorge Juan Cepillo, y con la participación, además de un grupo de profesionales, de un buen número de voluntarios de todas las edades. Hasta siete zanjas se abrieron en este espacio para realizar los sondeos pertinentes en los puntos en que establecían la ubicación los estudios históricos previos -coordinados por Miguel Ángel López Moreno, y que tomaba el libro Trigo Tronzado, de José Casado, como principal fuente, además de otros archivos y documentos-. Salieron a la luz los cuerpos de cuatro represaliados, reconocidos -según el antropólogo del proyecto, Juan Manuel Gijo- por la postura de los huesos y las fracturas existentes compatibles con acciones violentas y por la aparición de hasta trece casquillos de armas usadas en los fusilamientos (ocho de mauser -un fusil- y cinco de arma corta, utilizadas para los tiros de gracia). "Una vez que aparecen no se puede excavar más en esos huecos", ha explicado en varias ocasiones Cepillo, dado que su trabajo no incluía exhumación alguna. La aparición de restos de cuatro personas fusiladas resulta suficiente para evidenciar la existencia de las fosas, que según los estudios históricos no son las únicas en San Fernando. López Moreno señalaba al Cementerio de San Carlos (o de los Franceses, mal llamado de los Ingleses) como otro lugar por su cercanía al penal de La Casería donde hubo fusilamientos, igual que el caño de La Jarcia. Y si con nombres y apellidos son 105 los fusilados enterrados en estas fosas, se calcula que finalmente pueden ser más de 200.

El dossier técnico que se ha elaborado tras esta intervención previa fue entregado, según detalló el arquitecto responsable, a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento. La Institución gaditana se ha encargado de hacer llegar el informe a la Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta.

Hace poco el PSOE provincial se hacía eco de estas cuestiones y anunciaba que la próxima fosa sobre la que se iba a trabajar será la del cementerio de San Fernando, junto a los sondeos positivos que se han dado en Benamahoma, en su antiguo cementerio. En Jimena, Castellar y Setenil de las Bodegas había que confirmar los datos de las fosas. El responsable del servicio provincial de Memoria Histórica, Carlos Perales, reconocía que la intervención dada su envergadura tendría que hacerse por fases. Se refería a la complejidad que Conrado Rodríguez también había mencionado dado el espacio en el que se desarrollarán los trabajos. "En Puerto Real era una explanada, pero aquí está en el cementerio, junto a los nichos, por lo que hay que ver cómo se hace sin afectar a éstos", detallaba. Hay que intervenir en fosas separadas, sin espacios grandes en el entorno, lo que dificulta las labores de excavación y desescombros, añadía el edil isleño. Sobre los propios trabajos, Perales expuso que en primer lugar se producirá la exhumación individual y luego se realizarán "procesos posteriores como las pruebas de ADN para ver si cabe la identificación", algo que no siempre es posible.