Parte del remanente irá para el pabellón de la barriada Andalucía y un 'skatepark'

"El sentido común debe imperar y ser coherentes con los ciudadanos"

"Lo normal es que el Pleno sea coherente y podamos llegar a un acuerdo". Es la respuesta que daba ayer el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, cuestionado por la situación en que queda ahora la posibilidad de sacar adelante unos nuevos presupuestos municipales, que darían tranquilidad para el último año del mandato y que serían los segundos que el equipo de gobierno saca adelante desde que tomara posesión en 2015. El anuncio de Podemos de que no habrá acuerdo, tras lamentar hace una par de semanas que no había habido acercamiento en temas fundamentales de la negociación -como la remunicipalización de servicios- y confirmar el viernes en asamblea el rechazo a mantener los encuentros, y la postura de Ciudadanos de no dar su apoyo mientras no se cumplan los compromisos adquiridos en las negociaciones para respaldar las cuentas de 2016 llevan a esa situación. Frente a eso el gobierno local insiste en que siguen adelante en su intención de lograr acuerdos, para hacer realidad los presupuestos participativos en los que se implicaron los ciudadanos. "El gobierno trabaja de forma incansable en que ese acuerdo al que llegamos con la ciudadanía a través de un proceso participativo, que permitió que los isleños decidieran a qué destinabamos dedicábamos el dinero público, que se detectaran las prioridades de la ciudad, salga adelante", apuntó. Por eso, reiteró que seguirán intentando que ese acuerdo con los ciudadanos se vea reflejado también en el Pleno municipal. Por eso considera que "el sentido común debe imperar, aunque sea verdad que las negociaciones políticas no sean fáciles, porque lo normal es que el Pleno sea coherente con la propuesta ciudadana".