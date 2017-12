Parón a los trabajos de exhumación en la fosa común del cementerio

Los trabajos para la exhumación de los cuerpos de las víctimas de la represión franquista que se llevan a cabo en el cementerio han sufrido un duro revés que incluso pone en entredicho su continuidad en la que ha sido la principal zona de actuación desde que se iniciara la intervención en el mes de agosto: el llamado sector A, donde se encuentran los represaliados de 1936, en los primeros momentos de la Guerra Civil.

Solo diez cuerpos han conseguido ser recuperados en estos meses de trabajo. La intervención -apuntan sus responsables- está todavía prácticamente en sus comienzos. A la vista quedan los restos de otras 14 o 16 personas aunque, en las condiciones actuales, solo podrían recuperarse los de tres de ellos "como mucho". Y los trabajos no pueden continuar porque resulta imposible avanzar al extenderse la fosa por debajo de una pared de nichos. "En extensión, no hemos podido llegar al límite de la fosa", explican. No tienen autorización para ello.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) denunció ayer la paralización de los trabajos en este punto así como las escasas posibilidades que existen de completar la tarea a menos que medien prórrogas y nuevos decretos y autorizaciones para seguir adelante. La situación -asegura- se debe a la falta de implicación de las administraciones competentes, esto es, la Junta a través de la Dirección General de Memoria Democrática y el Ayuntamiento, que es el responsable de las instalaciones del camposanto. A una y otra ha achacado el colectivo en unas contundentes declaraciones su "falta de voluntad política" al echar en falta un compromiso real para llevar a cabo la exhumación de los cuerpos. Así lo ha afirmado Félix Urra, uno de los responsables de los trabajos, al hacer balance en nombre de Amede. "Lamentablemente el permiso que tenemos de la Dirección General de Memoria Democráctica es que tenemos que parar con fecha de 31 de diciembre de 2017", ha advertido a punto de acabar el año.

En este sentido, ha señalado que para la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática la situación a la que se ha llegado se interpreta como "una falta de respeto" ya que, si no hay cambios "habrá que tapar" y abandonar los trabajos de exhumación en la fosa del 36, algo que -afirman en Amede- carece totalmente de sentido después de todo lo que se ha hecho hasta ahora.

Desde la asociación se ha atacado al Ayuntamiento ante su falta de implicación en la búsqueda de soluciones. "No se ha avanzado al ritmo que se esperaba", reconocía Félix Urra, que recordaba que, efectivamente, el Consistorio estaba al tanto del problema que implicaba no poder trabajar en la fosa en toda su extensión dado que se extendía por debajo de una pared repleta de nichos. Sin embargo, de las reuniones y encuentros que se han desarrollado se salía sin nada en claro. "Esto está parado porque por parte de la administración no hay voluntad. Si la hubiera, estas reuniones hubiesen sido más provechosas y de estos encuentros se hubiesen sacado las cosas bien claras, con decretos bien definidos", lamentó delante incluso de algunos ediles -entre ellos Antonio Rojas, concejal de Cementerio- que Amede invitó a esta convocatoria. "Si no hay una ampliación o un nuevo decreto que nos autorice a seguir trabajando en este sector el tema se para", constató.

Desde Amede, se ha tildado incluso de "irritante" esta escasa implicación de la administración en general. "Hemos solicitado catas y sondeos de una cierta profundidad para definir hasta donde llegan las fosas. A partir de ahí, el Ayuntamiento debería buscar una solución. Pero si a ese primer paso que solicitamos el Consistorio hace oídos sordos nos quedamos en que no hay una solución desde el principio".

Los responsables de la intervención en el cementerio han advertido también que el equipo técnico que se hace cargo de ella no ha percibido de la Junta ni un solo euro desde que comenzaron el trabajo a pesar de que -lamentaron- tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales puntualmente, una situación que para ellos pone también de manifiesto esa falta de compromiso y voluntad política.