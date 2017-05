Parar desahucios y negociar con bancos, compromisos del pacto PSOE-PA en 2015

Seis puntos en materia de vivienda y desahucios incluye el pacto de gobierno entre PSOE y PA que se firmó en 2015 y ninguno de ellos, alcanzado ya el ecuador del mandato, se ha llevado a cabo o ha empezado siquiera a gestionarse. Ayer, el PP echó mano a esa batería de propuestas que el equipo de gobierno incluyó entre sus primeros compromisos para poner en evidencia las carencias que arrastra la gestión del bipartito que integran Patricia Cavada y Fran Romero y que -a juicio de los populares- ha dado como resultado episodios tan lamentables como el vivido hace apenas una semana, cuando se conoció que a una familia a punto de ser desahuciada se le había recomendado okupar ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria cuyos datos se llegaron incluso a facilitar.

Lejos de zanjarse la polémica con la dimisión de la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, lo ocurrido -insiste el PP- ha puesto de manifiesto los graves problemas que existen en San Fernando en este sentido y la "inacción" y la falta de respuesta que existe desde el Ayuntamiento.

También se planteaba un convenio con el Juzgado y asesoramiento jurídico

"No hay política ni planes de vivienda", dijo el portavoz y presidente de los populares, José Loaiza. Y la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) está lejos de ser "un instrumento útil" en materia de vivienda social, una situación que el dirigente popular insta a revertir a corto plazo para no tener que pensar "en otra cosa". Es decir, en su disolución, algo que otras voces de la oposición llevan ya tiempo reclamando con insistencia y que ayer el PP no llegó a afirmar pero que sí dejó entrever en su discurso.

El grupo municipal popular, de hecho, asumirá como propia la batería de propuestas planteadas y no ejecutadas por el gobierno municipal para reabrir el debate en el próximo pleno ordinario que se celebrará el día 25, una sesión en la que esta moción presentada ayer en la sede local del PP compartirá el orden del día con la dimisión de Ana Lorenzo, de la que se dará cuenta. Y todo en un pleno que coincidirá además con la convocatoria de una concentración en apoyo a Ana Lorenzo auspiciada a través de las redes sociales a raíz de su reciente renuncia.

Habilitar recursos municipales para paralizar todos los desahucios y desalojos y garantizar una alternativa habitacional a los afectados, poner en marcha un programa de información y asesoramiento jurídico para las personas que están a punto de ser desahuciadas, llegar a un acuerdo con el Juzgado para firmar un convenio de forma que se pongan al tanto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de los próximos lanzamientos para que se pueda intervenir con antelación suficiente. Son algunas de esos compromisos en materia de vivienda adoptados por PSOE y PA que figuran en el pacto de gobierno de 2015 y que el PP ha rescatado ahora tras las polémicas recomendaciones okupas de Ana Lorenzo. Incluso, insistió Loaiza, se planteaba llegar a un entendimiento con las entidades bancarias para, de mutuo entendimiento, frenar los desahucios, mientras se busca una alternativa habitacional. En lugar de eso, lamentó, se facilitan los datos de las viviendas desocupadas de su propiedad. "¿Qué banco va a querer llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento ahora?", preguntó.

A todo eso suma la necesidad de impulsar un plan de viabilidad para la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) y la puesta en marcha de un plan de vivienda "a partir de recursos municipales". Son -reiteró Loaiza- compromisos de base adquiridos por el equipo de gobierno a principios del mandato que ahora elude.