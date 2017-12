Palabras para reivindicar una igualdad real

Un minuto de silencio, velas, las banderas arcoiris visibles y sobre todo las palabras sirvieron ayer para rendir homenaje, en el Día de Inocentes, a las personas que sufren violencia, acoso o la muerte por su condición sexual. El colectivo Lambda de La Isla reunió a sus integrantes, adolescentes y adultos, para recordar a estas víctimas, con el apoyo de miembros de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno y de Ciudadanos, y de IU.

En el manifiesto que Pablo Jones, entre otras personas, leyeron se advertía de que las cifras están lejos de reflejar que España es el país más tolerante del mundo en torno a la diversidad sexual. Entre otras cuestiones, las agresiones LGBTIQfóbicas crecieron en 2016 un 36,1%, uno de cada cinco delitos de odio en España tiene por motivo la orientación o la identidad sexual de la víctima, el 40% de los menores del colectivo LGBTIQ+ ha tenido ideas de suicidio y un 10% lo ha intentado o 240 incidentes de ocio con 316 víctimas se produjeron en Madrid, aunque sólo se denunciaron 59. Son ejemplos de lo que ha ocurrido este año, detalles que salen de informes del Ministerio del Interior, del blog 1 de casa 10 o del Observatorio Madrileño contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. La realidad en el resto del mundo no mejora, puesto que se trata de penas de muerte, de ilegalidad de las relaciones, de asesinatos o persecusiones.

Con el micrófono en mano quienes prestaron su voz para este homenaje leyeron el nombre de un buen número de víctimas. La lista era larga, demasiado extensa.

El colectivo demanda seguridad cuando salgan a la calle, que no les insulten, que no les acosen, que no les traten como enfermos. Quieren que se defiendan los derechos humanos. "Por la libre elección de nuestra identidad, por la libre expresión de nuestra sexualidad, por una ciudad y una sociedad libres de agresiones LGBTIQfóbicas", finalizaron.