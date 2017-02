El PP pone en duda la viabilidad del centro de industrias digitales

Más de un año ha pasado desde que el gobierno municipal anunciara el desbloqueo del malogrado Parque de la Historia y el Mar con la puesta en marcha de un moderno centro de industrias digitales que fuera referente del sector. No obstante, las instalaciones de Puente de Hierro -en las que se gastaron cerca de nueve millones de euros- siguen exactamente igual que siempre. Cerradas a cal y canto y sin la más mínima actividad. Y nada se ha sabido en estos doce meses acerca del proyecto que aspira a rescatar y poner al fin en uso este edificio municipal. Ayer, el PP isleño puso de manifiesto sus dudas acerca de la viabilidad de la actuación que se pretende llevar a cabo y reclamó al ejecutivo municipal que lidera Patricia Cavada que explicara qué ocurre realmente con el Parque de la Historia y el Mar.

Según el portavoz y presidente de los populares isleños, José Loaiza, hay varias cuestiones de difícil resolución -las mismas que hasta ahora han frustrado cualquier tentativa de reflotar estas instalaciones- en torno a las que el equipo de gobierno mantiene un silencio absoluto. Lo primero es que si se quiere cambiar el uso del Parque de la Historia y el Mar hay que tramitar el correspondiente expediente con Costas "que tiene que autorizarlo". "El Ayuntamiento cuenta con una concesión demanial que se otorgó para gestionar el Parque de la Historia. Se trata de unas instalaciones que están en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre. Si se habla de otro uso, Costas tiene que autorizarlo y no sabemos si se ha iniciado el correspondiente expediente", explicó Loaiza.

Costas tiene que autorizar el cambio de uso del Parque del Mar, avisan los populares

Pero desde el PP se ha recordado que buena parte de la millonaria inversión que se hizo para levantar el Parque de la Historia y el Mar provino de ayudas europeas, subvenciones finalistas concedidas con una determinada finalidad: la explotación y gestión de un equipamiento cultural. Ahora -insistió su portavoz- no se trata de eso, por lo que no sería nada extraño que desde Europa se reclamara la devolución de esas ayudas. "No sabemos tampoco si existe un informe municipal que haya tenido esto en cuenta, si se han evaluado las consencuencias", afirmó.

Porque la alcaldesa ha hablado hasta ahora de dar cabida en estas instalaciones a varias empresas dedicadas a la industria digital que están consolidadas y de hacer hueco también a otras nuevas. "Es, en definitiva, un vivero de empresas digitales que compartirían espacio con otras empresas tractoras. Se habla de dar instalaciones públicas a empresas privadas y no sabemos en qué condiciones se va a hacer eso ni qué criterios se van a seguir desde el Ayuntamiento", señala el portavoz del PP, que advierte que podría incurrirse en un agravio comparativo con otros empresarios.

Otra de las cuestiones que está en el aire, según esta formación es la financiación de este centro de industrias digitales. Porque en los presupuestos de la Junta de 2016 existía una partida de un millón de euros procedentes de la ITI. "Pero no se ha ejecutado, ni se ha licitado nada. Y en los presupuestos de 2017 no aparece absolutamente nada", advirtió Loaiza.