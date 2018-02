El PP reclama el plan de seguridad y coordinación prometido para esta Cuaresma

El Partido Popular (PP) reclama a la alcaldesa la puesta en marcha de todas las medidas necesarias "para evitar que los actos cuaresmales de las hermandades y cofradías sufran el caos del pasado año como consecuencia de la negligencia del gobierno municipal". Es la petición que hacía ayer el concejal Daniel Nieto que lamentaba la falta de coordinación del año pasado.

Durante la celebración de la Cuaresma de 2017 fueron numerosos los actos cofrades que se vieron afectados por la mala coordinación del ejecutivo que conforman el PSOE y los andalucistas, señalan los populares sobre los hechos del año pasado. Esta situación derivó en "la justificada protesta de las cofradías", ante la que Patricia Cavada se comprometió a elaborar un plan de coordinación y seguridad en la Cuaresma para que no se reprodujese lo vivido . "Nada se sabe de ese documento -cuestiona Nieto-. Pese a ello esperamos que los vía crucis, conciertos o traslados que ya han comunicado las hermandades y cofradías no sean, un año más, desatendidos por el gobierno municipal". No falla la Policía Local, deja claro, sino la voluntad política de los responsables del Ayuntamiento.

El concejal del PP concluye reiterando la necesidad que tiene la ciudad de que el gobierno sea previsor, trabaje sobre las necesidades de la ciudad y evite problemas innecesarios a los ciudadanos y colectivos. "El gobierno de Cavada debería haberse dado la misma prisa en coordinar los actos de la Cuaresma que la que ha tenido a la hora de informar a las hermandades de cuéles son sus responsabilidades civiles a la hora de salir a la calle para llevar a cabo los actos propios de estas fechas", ironiza.