El PP reclama un contrato de limpieza frente al plan de choque

La intención municipal de ejecutar este año una partida sin gastar de mantenimiento de parques infantiles ha puesto de manifiesto "el problema de gestión que tiene el gobierno municipal", según el PP, dado que no se aprovechó esa cantidad en su momento, aún cuando estos espacios públicos necesitan mejoras.

Este asunto forma parte del balance que el equipo de gobierno presentó ayer en comisión informativa sobre el plan de choque de limpieza que se puso en marcha en julio del año pasado. "Rebautizaron con ese nombre rimbombante un plan ejecutado no con partidas extraordinarias sino con partidas no ejecutadas de las mejoras del contrato de limpieza", criticaba el concejal del PP Daniel Nieto. Sobre todo, ironizó, porque "hay ciudadanos que no se han enterado de esa limpieza", que comenzó en julio de 2016 y que tenía un presupuesto de medio millón de euros.

De los 14.000 euros para parques infantiles del plan no se gastaron 5.143 euros, según el PP

Ahora, lo más llamativo para la formación popular es la valoración que el gobierno local hace del plan puesto que no presta atención a "la eficacia" en el aseo de la ciudad, sino al cumplimiento de todas las jornadas de trabajo previstas. No solo eso, Nieto ponía de relieve ayer la falta de ejecución de algunas de las partidas previstas, una -destacó- por no comprar herbicidas, que el gobierno municipal achaca al acuerdo del Pleno para evitar esos productos tóxicos. "Se aprobó no usar productos tóxicos, no cualquier tipo de material. Se pidió que compraran los adecuados, los que no hicieran daño a los animales", puntualizó el edil popular sobre esta cuestión.

La otra partida no ejecutada al completo corresponde al mantenimiento de parques infantiles, para lo que se destinaron unos 14.000 euros, que provenían de las mencionadas mejoras del contrato de limpieza (hasta 8.000 euros de este concepto) no puestas en práctica más un suplemento. "Es evidente que los parques públicos para niños necesitan mejoras", comentó Nieto, que no entiende por eso que no llegara a gastarse toda el dinero. Sólo se aprovechó 8.800 euros y quedó sin usar 5.143 euros. "Fueron incapaces de ejecutar el dinero disponible", reiteraba sobre los problemas de gestión del equipo de gobierno. "Podemos discutir si la partida era suficiente, que no lo era, pero seguro que no es suficiente si no se gasta", cuestionó. Ahora el asunto se llevará a pleno para poder usar lo que resta de la partida este año.

Los populares defienden que la ciudad no necesita un plan de choque sino un contrato que garantice el servicio de limpieza y recogida de basura. "Debe haber control, atención municipal para que se haga el trabajo de manera adecuada", afirmaba Nieto, que reconoció que no hay ninguna novedad acerca de la nueva plica de limpieza. "En la comisión informativa no han hecho ninguna referencia. No hay nada en absoluto. Sólo convocaron una vez la comisión de grandes contratos y ya", añadió.