El PP pone en duda la política de desarrollo industrial del gobierno

"No sabemos nada de cuál va a ser la alternativa al CTI. Su cierre fue el fracaso más clamoroso del gobierno de Cavada y Romero". Las declaraciones del concejal del PP Daniel Nieto sobre el antiguo Centro de Técnicas Industriales (CTI) y la esperada apertura de unas instalaciones que vengan a cumplir las funciones formativas del extinto Consorcio se incluían en las quejas que la formación popular tiene sobre la política del equipo de gobierno en materia de desarrollo económico e industrial. "Recuerdo los compromisos públicos de la señora Cavada antes de las elecciones municipales, pero no se ha hecho nada", insistió Nieto.

La necesidad de mejorar la economía de la ciudad, en este caso a partir del sector industrial, es una cuestión elemental en la política municipal, por lo que las referencias del PSOE sobre este asunto en la campaña electoral eran compartidas por la formación del PP. Sin embargo, critican que los discursos no se han traducido en actuaciones reales. "¿Dónde está la política industrial en San Fernando?", se pregunta el concejal popular, que ponía algunos ejemplos para argumentar esa falta de gestión existente a su juicio. El primero de los temas que se ha quedado sobre la mesa -"del que no hay ninguna novedad", puntualiza- es El Barco, es decir, el proyecto para reconvertir en Parque de la Historia y del Mar, que no ha llegado a tener actividad alguna, en un centro de empresas digitales. "No se ha hecho nada", apuntó con unas palabras que repitió a lo largo de su comparecencia ante los medios.

A ello suma el PP la decisión de cambiar los usos del polígono industrial de Fadricas I, para que pueda albergar nuevos negocios de hostelería y los actuales puedan hacer reformas sin los límites actuales, lo que para este partido se traduce en pérdida de suelos industriales, que ya de por si "son escasos" en el municipio.

Pero Nieto se detuvo, además, en un asunto que colea en la ciudad, como el antiguo CTI y los planes para abrir un nuevo espacio formativo. Reclamó en este sentido saber en qué punto legal se encuentran las reclamaciones económicas que la Junta de Andalucía hacía al Ayuntamiento como único integrante del CTI, tras salirse la administración regional de este organismo. "Hace un año exigían el reintegro de dos millones de euros por las ayudas a la formación", recordaba Nieto, que en esta cuestión centró el problema del Consorcio y en general de la formación en Andalucía, "la gestión de fondos de ayuda".

En torno al CTI, sin embargo, hay otros elementos importantes que el concejal del PP no dejó pasar: la liquidación del Consorcio que lo gestionaba, la exigencia de explicaciones de la Junta sobre sus cuentas (a la Cámara de Cuentas o el Tribunal de Cuentas) y la intención de abrir un nuevo centro para formar, entre otras labores, en soldadura. "Desde que lo cerraron en 2014 anuncian su inminente reapertura. Pero en los respuestos del a Junta no aparece ninguna partida y eso nos llena de rabia. Que no nos tomen el pelo", advirtió.