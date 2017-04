El PP pide una comisión para aclarar qué pasa con los contratos

El PP solicitará "esta misma semana" la convocatoria de una comisión informativa especial integrada por los grupos municipales que tenga por objeto esclarecer la caótica situación de los contratos municipales, que achaca a la incapacidad del gobierno municipal. Así lo anunció ayer el portavoz y presidente local de esta formación, José Loaiza, al hacerse eco del último reparo del interventor, que señala a un cargo de confianza de los andalucistas en el área de Desarrollo Sostenible, Manuel Cruz, al relacionarlo con la prestación de servicios sin contrato durante un año por parte de la empresa Residencia Canina La Luna SL, que ha estado encargada del servicio de recogida de animales.

Aunque tanto el gobierno municipal como la citada empresa negaran el miércoles, nada más trascender el último informe de Intervención, que la orden de continuar el servicio hubiera sido dada por este asesor político, el PP -ayer- se aferró a la literalidad del reparo del interventor y advirtió de la gravedad que revestían las declaraciones del ejecutivo municipal al cuestionar claramente la veracidad de lo que decía el técnico.

"El interventor dice que este señor dio la orden verbal de continuar este servicio sin contrato", recordó Loaiza, que una vez más aludió al "descontrol" que existe en el Ayuntamiento. "Nadie sabe ni quién gobierna ni quién da las órdenes", lamentó. También se refirió el ex alcalde en términos muy duros a la reacción del equipo de gobierno ante el informe de reparo. "En lugar de dar explicaciones lo único que ha dicho es que es mentira, como si fuera un niño pequeño al que pillan con el lápiz pintando en la pared", aseguró al referirse a las declaraciones del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que afirmó que este asesor de confianza no dio tal orden sino que la decisión es del ejecutivo municipal. "Dicen que es mentira. Y yo preguntó ahora qué es mentira: ¿los 60.000 euros en facturas?, ¿qué no tenía contrato?, ¿lo que dice el interventor? Aquí el único que miente es el gobierno", afirmó el dirigente del PP isleño.

Para el PP, lo ocurrido con el contrato de recogida de animales ha sido el detonante que le ha llevado a exigir la convocatoria de esa comisión informativa especial de Hacienda, en la que están representados todos los grupos municipales, para aclarar qué está ocurriendo en contratación.