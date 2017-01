El PP pide que se dé marcha atrás en la remodelación de la Carrera Oficial

Cualquier cambio o modificación que afecte a la Carrera Oficial de la Semana Santa suele siempre arrastrar algo de polémica. Y esta vez -con los planes que el gobierno municipal tiene entre manos, con la puesta en marcha del tren-tranvía para este año y con la proyectada remodelación de la plaza del Rey- no iba a ser menos.

Ayer el PP mostró su firme rechazo a la modificación de la sillas, palcos y tribuna que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo por considerarla una medida completamente innecesaria. A menos que -como sospecha esta formación- detrás de todo este afán de cambio de la Carrera Oficial de la Semana Santa se oculte en realidad la incompatibilidad de la estructura con el paso del tren-tranvía por la calle Real.

El portavoz del grupo popular y presidente de la agrupación local, José Loaiza, afirmó haber adoptado esta postura en contra del proyecto del gobierno muinicipal al hacerse eco de lo que constituye una opinión mayoritaria en el mundo cofrade desde que la alcaldesa, Patricia Cavada, insistiera en este tema a los hermanos mayores de las diferentes hermandades en el transcurso del último pleno, en diciembre.

De hecho, el ex alcalde aseguró haber mantenido en las últimas semanas diversos encuentros con cofrades y hermanos mayores, quienes -aseguró- no comparten los planes del equipo de gobierno con respecto a la Carrera Oficial. "Quieren que se quede tal y como está", apuntó el ex regidor. El mundo cofrade -reiteró- no quiere que haya cambios en la Carrera Oficial.

De ahí que los populares hayan pedido al gobierno municipal que dé marcha atrás en estos planes. Lo harán además a través de una moción que llevarán para su debate al pleno ordinario que se celebrará el próximo jueves. "Vamos a pedirle que llegue a un acuerdo y que realice todos los trámites administrativos necesarios para que la Carrera Oficial se quede donde está ahora", adelantó Loaiza, que pidió a la alcaldesa que no metiera a los cofrades "en ese lío".

Porque, a juicio del portavoz del grupo popular, esta propuesta de remodelación de la Carrera Oficial es "un cambio interesado" con el que el PSOE intenta pasar de puntillas sobre su compromiso de que el tranvía no afectara a la Semana Santa. En este sentido, Loaiza aludió ayer la dimensión social y económica de esta celebración que, más allá de su fundamento religioso, hacen que sea la fiesta más grande de la ciudad. De ahí -insistió- la necesidad de cuidarla. "Se comprometieron a que la puesta en marcha del tren-tranvía no iba a afectar a la Semana Santa", recordó.

La propuesta del gobierno municipal para remodelar la Carrera Oficial figuraba ya en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones municipales de 2015 y se vincula también a otras actuaciones como la rehabilitación integral del Ayuntamiento o la proyectada transformación de la plaza del Rey. Su idea fundamental pasa por trasladar todas las estructuras de los palcos y la tribuna a la escalinata del Ayuntamiento y a la plaza del Rey de forma que en los tramos de la calle Real solo dejaría sillas acotadas por vallas (de la misma forma que actualmente se encuentran en la zona de la plaza de la Iglesia). Evidentemente, este cambio despejaría la calle Real de las estructuras de los palcos, con lo que el tranvía no tendría problema alguno para pasar.