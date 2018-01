El PP pide explicaciones por supuestas retenciones de crédito "fraudulentas"

El presidente y portavoz de los populares isleños, José Loaiza, exigió ayer la convocatoria urgente de la comisión de Hacienda y reclamó explicaciones al gobierno municipal ante las supuestas irregularidades -"sin confirmar", matizó- que se han detectado en operaciones de retenciones de crédito llevadas a cabo por el Ayuntamiento de las que ha tenido conocimiento.

El dirigente del PP isleño aseguró haber recibido información de que en las oficinas de Hacienda se habían estado llevando a cabo retenciones de crédito, que es el paso previo para afrontar pagos desde el Ayuntamiento, "por personas no autorizadas". Para ello -insistió- se habría tenido incluso que hacer uso de las claves informáticas del personal competente, lo que evidentemente, de ser así, sería de una extrema gravedad.

"No digo que sea cierto, pero nos han llegado rumores, nos llegan esas noticias y queremos que lo aclaren", manifestó Loaiza. Tampoco acertó el presidente del PP isleño a dar más datos acerca de la cantidad a la que ascenderían esas operaciones supuestamente irregulares ni a las obras o servicios que corresponderían o si estos se habrían llevado a cabo o no. "No voy a dar datos que no tengo claro", dijo al contestar a todas estas preguntas. "Lo que sí es que hay algo y que se ha investigado por los servicios económicos del Ayuntamiento. Sé que se ha investigado y que se han descubierto cosas. Y lo que pido es que nos digan qué ha pasado exactamente, por qué se ha investigado, qué claves informáticas se han utilizado y qué medidas se han adoptado con los responsables", advirtió. "Eso sí, de ser así estaríamos hablando del segundo robo de la caja, esta vez digital".

Para el PP urge la convocatoria de esta comisión de Hacienda "para explicar a los ciudadanos el uso que este gobierno hace de su dinero". La formación aboga incluso por mantener reuniones periódicas al objeto de aclarar también otras seis cuestiones que considera que merecen explicaciones detalladas. Entre ellas incluye la factura de 18.000 euros de la nevada navideña de 2015, el manual de paisajismo encargado en octubre de 2016 a una empresa madrileña "del que nada se sabe", las diferentes facturas relativas al traslado de la Alcaldía o el "contrato verbal" que se hizo en su día para mantener el servicio de recogida de animales.

Entre las cuestiones a aclarar Loaiza añadió también el espectáculo de Farruquito que se celebró el pasado verano, un concierto -precisó- "en el que el Ayuntamiento puso dinero aunque lo organizaba una empresa privada, en un equipamiento privado -la plaza de toros- y en el que se cobraban entradas". "Queremos que nos lo aclaren porque además se trata de una empresa que se constituyó cuando ellos (el PSOE) ganaron las elecciones y que ahora se lleva todos estos contratos".

Por otro lado, desde el equipo de gobierno, tras conocer las declaraciones del PP, se negó cualquier tipo de irregularidad con las retenciones de crédito. El concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, aseguró en declaraciones realizadas a este periódico que en Hacienda ni siquiera sabían a qué se refería Loaiza. Estas operaciones -aclaró- son realizadas por el interventor y la viceinterventora con su firma digital. "Según el PP, esta identidad habría sido suplantada para hacer retenciones de crédito ilegales. Se trata de hechos extremadamente graves que denuncia a la ligera, generando incertidumbre y una alarma innecesaria entre la ciudadanía. Es una tremenda irresponsabilidad por parte de un partido que se supone serio y que se postula como una alternativa de gobierno", lamentó.