El PP exige que un consejo asesor de Tráfico se reúna por la zona azul

La decisión del gobierno municipal de mantener la zona azul prorrogada hasta que no recaben los informes pertinentes para una posible reordenación y se cuente con un plan de movilidad actualizado plantea para el Partido Popular la necesidad urgente de que se convoque el consejo asesor de Tráfico, que sólo se ha reunido una vez en lo que va de mandato, advierten.

"San Fernando adolece de un plan de tráfico, un informe de la zona azul, la ordenanza reguladora del uso de la calle Real o la delimitación del carril bici", expone el concejal Daniel Nieto que critica que en materia de Tráfico "todo está por hacer". Sus quejas vuelven a la actualidad tras las informaciones sobre los planes de continuar con el contrato actual de zona azul que está prorrogado sin fecha para una nueva adjudicación, que podría implicar nuevas normas, la diversidad de zonas delimitadas con unas condiciones y por colores (no solo azul, sino naranja, verde...) o la reordenación de las ubaciones de los aparcamientos de rotación. Desde el gobierno municipal se ha vuelto a insistir que los cambios deben basarse en informes e incluso un nuevo plan de movilidad, pero desde el PP se recuerda que el gobierno local prorrogó -con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo del PP, matizan- el contrato en 2017 y en este tiempo no han avanzado. "Se despachan asegurando que necesitan un informe externo, ¿para qué? Y si lo necesitan, ¿por qué no lo han encargado ya? El problema de Cavada y su equipo es que son incapaces de cumplir sus promesas, y hay una promesa, respecto a la gestión de la zona azul, que se refiere a la tarjeta de residente", cuestiona.

Este problema y los otros mencionados sobre la circulación en la ciudad han llevado a los populares a ver necesario que se convoque el consejo asesor de tráfico, "un órgano que siempre ha servido para solucionar problemas". En este mandato, recriminan, solo ha reunido a sus miembros una sola vez. "No hay interés por la ciudad", sacaba en conclusión ayer el edil del PP. De hecho, Nieto ponía en entredicho al concejal responsable de Tráfico y planteaba a la alcaldesa "si tiene que cambiar al responsable político para refrescar la Concejalía" y abrir así un debate que "dé participación y establezca un calendario para sacar adelante cuestiones como las expuestas".