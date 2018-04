El PP tilda de "nuevo engaño" el plan funcional para el centro de salud de Camposoto

La senadora y concejala del PP de San Fernando, María José de Alba, ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía el comienzo efectivo de las obras del paralizado centro de salud de Camposoto tras conocerse la redacción del nuevo plan funcional, que la pasada semana mostraron la alcaldesa, Patricia Cavada, y el delegado territorial de Saud, Manuel Herrrera, a la directiva de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León.

Para de Alba, el centro de salud de Camposoto acumula “tantos retrasos y tantos engaños por parte de la Junta de Andalucía y del propio PSOE local -erigido en defensor de los intereses del gobierno regional frente a los derechos de la ciudadanía isleña- que es imposible asumir como cierto nada que no sea el ver a los albañiles trabajando en esa obra, por ello animamos a la ciudadanía a continuar demandando una sanidad de primera”.

“Lamentamos que Patricia Cavada haya optado, otra vez, por ponerse del lado de la Junta y no de los isleños. San Fernando no necesite de más paños calientes que solo persiguen calmar el enfado de los vecinos con una hoja de ruta ya conocida. Al ‘nuevo plan de uso’ le seguirá un ‘nuevo proyecto de redacción de obra’. A este, ‘una nueva partida presupuestaria’ y, después, ‘una nueva licitación y ejecución de la obra’. Con mucha suerte, volverán a emplear a unos cuantos albañiles ante de las próximas elecciones municipales para hacerse una foto. Esta situación ya la vivimos en 2011 y en 2015”, afirma. De Alba recuerda así que no es la primera vez que Cavada recurre a la fotografía con algún delegado autonómico con la única intención de cerrar los cada vez más frentes abiertos que tiene en la ciudad.

Las últimas declaraciones de la alcaldesa "están lastradas por las realizadas con anterioridad por los propios responsables autonómicos en materia de Salud, que se comprometieron a finalizar este edificio". Desde María Jesús Montero, quien llegó a reunirse junto a Fernando López Gil, en plena campaña electoral de 2011, con los vecinos de la zona para asegurarles que en ese mismo verano –el de 2011- estarían concluidas las obras; al también socialista Aquilino Alonso, quien tras comprometerse a poner en marcha el nuevo ambulatorio "llegó incluso a dudar de sus palabras al asegurar que con la inauguración del Hospital de San Carlos sería necesario valorar la idoneidad de terminar el centro de salud de Camposoto".

Por ello, la senadora popular estima que las últimas declaraciones del delegado territorial de Salud y de la propia Cavada, "no vienen sino a sumarse al engaño continuo que el PSOE ha dedicado a los isleños y, de manera directa, a los vecinos de Camposoto." Es más, los populares entienden que "enturbian aún más el futuro inmediato de este equipamiento". "Rechazar, al igual que hizo Ciudadanos, que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 incluyesen una partida para el Centro de Salud y afirmar a su vez que, ahora, después de siete años de retraso, era necesario un nuevo plan funcional del centro y redactar un proyecto de finalización de los trabajos, es lo mismo que intentar engañar por enésima vez a los isleños”, dice De Alba.

“San Fernando no puede seguir teniendo un mapa sanitario de tercera categoría. El hospital de San Carlos no cubre, en su actual configuración, las necesidades reales de la ciudadanía. Hace falta el cuarto centro de salud. Está comprometido desde 2005 por la Junta de Andalucía y seguimos sin verlo hecho realidad”, insistió la senadora popular.

El PP repasa el "historial de incumplimientos"

El plazo de ejecución establecido para la obra era de 24 meses. El presupuesto base ascendía a los 2.335.848,92 euros que se recogía dentro de una partida provincial de cinco millones de euros, en la que también estaban las construcciones de otros centros en localidades gaditanas. Según las previsiones, Camposoto contaría con una plantilla prevista de trece médicos de familia, tres pediatras y doce enfermeros. El plan funcional contemplaba ya entonces una clínica de adultos con siete consultas estándar y dos polivalentes, una de ellas para atender urgencias.

La Junta mantiene el compromiso de este cuarto centro médico desde el año 2005. En 2007 cuando el Ayuntamiento le cedió la parcela actual. Y en junio de 2009 salió a licitación su construcción por parte de la Junta de Andalucía. En 2011 comenzaron las obras que "tras las elecciones municipales de ese año se paralizaron, para después reactivarse y de nuevo caer en el olvido más absoluto".

El gobierno andaluz, según el PP, "culpó" a la empresa adjudicataria del parón y resolvió el contrato el 31 de mayo de 2016. Desde entonces, la Junta de Andalucía ha podido volver a sacar a licitación estas obras “pero los derechos sanitarios de los isleños no entra entre sus prioridades”.