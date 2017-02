El PP dice que no se ha ejecutado "ni un 10%"

Al retraso que acumulan las inversiones recogidas en los presupuestos aludió nuevamente ayer el PP, que advirtió que apenas un seis por ciento de ellas se había ejecutado. El dato -puntualizó el concejal popular Manuel Raposo- se extrae de la dación de cuentas trimestral del presupuesto que se verá en el próximo pleno ordinario, que se celebrará la próxima semana.

Según el PP, de los 33.151.497,7 euros que figuran en el capítulo de inversiones el bipartito PSOE-PA apenas ha invertido 2.100.676,77 euros. En estas cuentas, la formación no incluye los más de seis millones de euros que corresponden a la amorización de préstamos al considerar que no se trata de una inversión como tal ni los dos millones de euros de la rehabilitación del Ayuntamiento puesto que -dice- es una obra iniciada por el PP. Así, expone, "Cavada no ha sido capaz de cumplir ni el diez por ciento de aquello que tenía comprometido con la ciudadanía para el año 2016".

Desde las filas populares se asegura que el gobierno municipal, a estas alturas, todavía no se ha gastado "ni un solo euro" en actuaciones recogidas en los presupuestos e incluso votadas por la ciudadanía como la adaptación del campus del empleo en el Parque de la Historia y el Mar (475.00 euros) o la adecuación de la nueva sede de la escuela de adultos en el antiguo edificio de los Juzgados (542.000 euros). Además, critica el PP, solo se han invertido 2.700 euros de los 175.110 que estaban consignados para la mejora de zonas verdes y parques infantiles. A eso suman además demoras como la que acumula el proyecto de electrificación de Fadricas II (325.000), que todavía no se ha licitado.

El PP ha tilado así de "engaño" los presupuestos que el gobierno municipal aprobó el año pasado y recuerda que hubo ciudadanos que, de buena fe, participaron y votaron dichas inversiones en la campaña de los presupuestos participativos. "Ninguno de esos proyectos se ha iniciado ni tan siquiera en su fase de financiación, lo que demuestra que el de Cavada es un gobierno incapaz de hacer frente ni a sus promesas ni a los retos que tiene por delante San Fernando", censuró el principal grupo de la oposición, que se preguntó también "en qué se está gastando el dinero el gobierno local".