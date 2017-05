El PP descarta ahora ir a Fiscalía pero exige explicaciones a Cavada

El PP isleño no se da por satisfecho con la dimisión de la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, la socialista Ana Lorenzo, una renuncia -afirmó ayer su portavoz y presidente, José Loaiza- que "llega tarde y mal". El principal partido de la oposición asegura que la marcha de Lorenzo, que reitera que era inevitable ante la gravedad de los hechos que se han conocido en los últimos días, solo cubre "la mitad" de las responsabilidades políticas que se se exigían desde las filas populares.

El gobierno municipal -advirtió ayer el ex alcalde- tiene todavía muchas explicaciones que dar acerca de esa grabación en la que se recomienda a una familia a punto de ser desahuciada a okupar ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria, cuyos datos se llegan incluso a facilitar. "La alcaldesa no se ha pronunciado al respecto. Solo habló 24 horas antes (de la dimisión) para decir que todo estaba solucionado porque la concejala ya había pedido perdón. Y eso es muy fuerte. Tampoco se ha pronunciado su socio, el andalucista Fran Romero, que está en el gobierno y no ha dado explicaciones", afirmó Loaiza.

Mas (C´s) lamenta que el gobierno no haya informado a los portavoces como pidió

El portavoz y presidente del PP isleño manifestó que la dimisión "llega tarde y mal" y rechazó achacar lo ocurrido a "un error" como defiende el gobierno municipal. "Esto era una manera de actuar típica y cada día salen nuevos datos", aseguró ayer al valorar la marcha de la edil socialista.

Eso sí, el PP descarta por ahora seguir adelante con su intención de denunciar los hechos ante la Fiscalía. "Dije que si Lorenzo no dimitía o que si la alcaldesa no la cesaba llevaríamos el tema a la Fiscalía", matizó. Con todo, aclaró, "el Ministerio Fiscal tiene datos suficientes para actuar de oficio". "En todo caso debería ser la alcaldesa la que lo denunciara", llegó a decir Loaiza.

La dimisión de la concejala de Servicios Sociales -insistió- "no es voluntaria". De hecho, recordó que tan solo un día antes, además de la alcaldesa, la presidenta de la Diputación y secretaria general del PSOE en la provincia, Irene García, habían mostrado su apoyo a la concejal. Y todo, según Loaiza, cambió al día siguiente, cuando el PP -lo hizo el propio Juanma Moreno- preguntó a Susana Díaz por lo ocurrido con la concejala de San Fernando. "Media hora después se convocó una rueda de prensa urgente desde el Ayuntamiento para dar cuenta de la dimisión", apuntó.

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas, afirmó también ayer que la dimisión de Ana Lorenzo "era un acto de responsabilidad que no podía eludir tras su grave error". En este sentido, desde la formación naranja se ha "agradecido" la decisión que ha adoptado de renunciar a su cargo y hacer entrega de su acta de concejal y se ha referido la "responsabilidad" con la que ha actuado "al asumir su culpa".

C's, no obstante, se ha mostrado también especialmente crítico con la actitud que la alcaldesa ha seguido en toda esta polémica que al final se ha cobrado la renuncia de un concejal del equipo de gobierno. Lo dice especialmente porque ha hecho caso omiso a la petición que el mismo día en el que se conocieron los hechos se realizó desde esta formación para que se convocara a todos los portavoces para dar las explicaciones oportunas. "Tras seis días, la alcaldesa no ha dado la cara e incluso a la responsable de Políticas Sociales le ha dado tiempo a dimitir sin que los portavoces hayan conocido lo sucedido de boca de la regidora", lamenta Mas. "Cavada no puede eludir su responsabilidad ante este problema y debe mostrar más respeto por los partidos de la oposición, que se merecen una aclaración de lo que ocurrió y acerca de si éste ha sido un caso aislado o no", sostiene la portavoz del grupo municipal de C's.