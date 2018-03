El PP denuncia multas y "presión desleal" con los comerciantes del entorno de San Francisco

La concejala del PP, María del Carmen Roa, ha denunciado que el gobierno municipal está multando a los comerciantes y pequeños empresarios de la calle Almirante Faustino Ruiz –en las proximidades de la iglesia de San Francisco– por la colocación de carteles en banderola al no ajustarse a los criterios del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich). Roa, en este sentido, ha subrayado el auge comercial de la citada vía y ha recriminado al ejecutivo municipal “que no apostara por estos comerciantes”. En este sentido, ha lamentado su “afán recaudatorio” en lugar de poner en práctica medidas para fomentar su desarrollo y expansión. De hecho, ha acusado al gobierno de Patricia Cavada de “presión desleal” para con estos profesionales. “Podría primero advertir a los comerciantes de que se va a proceder de esta manera antes de sancionar”, avisó la edil popular. “No le hacemos ningún favor a los comerciantes con estas medidas”. En su lugar, dijo Roa, el equipo de gobierno podría anotarse otro tipo de medidas, como la mejora urbana de la calle “que falta le hace”.“ Podrían hacer más atractivo los alrededores de San Francisco para fomentar este comercio. Y no lo están haciendo”, señaló. El PP pidió a Cavada que frenara estas sanciones de manera inmediata. "Los comerciantes no necesitan que hablemos del color de las sillas de la terraza -dijo en alusión a las propuestas del equipo de gobierno para unificar la imagen del centro- sino que no se les sancione", ha señalado Roa.