El PP cuestiona el nuevo retraso de las obras del pabellón del Parque

El movimiento del camión hormigonera en la calle Doctor Revuelta Soba colocándose para echar el material donde los operarios demandaban demuestra que los trabajos continúan a marchas forzadas en el pabellón del Parque Almirante Laulhé. Ya era 6 de febrero y un decreto de Alcaldía fijaba la finalización de las obras para el 17 de enero, denunciaba el Partido Popular (PP), que ayer criticó la demora en la culminación de la intervención desde las inmediaciones de estas instalaciones.

Las puertas que dan al paseo Virgen del Buen Fin, la calle que cruza el parque en zona más alta, estaban cerradas, pero las laterales, que dan precisamente al interior de este espacio verde, dejaban ver que las obras no sólo son una cuestión del exterior, también del interior. Las fotografías que mostraba la concejala María del Carmen Roa no dejaban lugar a dudas: el parqué de las pistas deportivas aún se está colocando. "Y seguimos sin saber cuándo van a acabar", lamentó la edil popular que considera que esto redunda en la mala gestión de esta actuación de reforma. Porque, incide, la fecha de finalización de los trabajos ha ido aplazándose, avanzando en el tiempo. "Se han dicho muchas fechas y todas se han ido incumpliendo", advertía Roa, que recordaba que la primera fue diciembre, para cambiar llegado ese mes a principios de enero. La concejala del PP mostraba un decreto en el que se estimaba que las obras estarían finiquitadas el 17 de enero. "Cuando lo denunciamos se reunieron con los clubes, y hablaron de un retraso por las lluvias pero no dijeron nada de las obras", comentaba. Tampoco dieron respuesta a las preguntas sobre el fin de la ejecución de la mejora de este equipamiento municipal que se realizaron en el pasado pleno de enero. "Debe dar explicaciones porque se trataba de perjudicar lo menos posible a los clubes y a los usuarios, pero se va la temporada y el pabellón no está en funcionamiento. Deben comparecer y dar la fecha, una que sea cierta. Porque se trata de apoyar al deporte", insistió.

Para María del Carmen Roa este proyecto estaba condenando a acabar mal. "Lo que empieza mal, acaba mal", fueron ayer sus palabras para referirse al tema. Al principio, recordó, se aseguraba que la obra comenzaría en verano, pero luego se retrasó a septiembre, "cuando debería haber sido antes para evitar la época de lluvias", que es la causa señalada por el gobierno municipal para el retraso de la actuación.

"Estamos a 6 de febrero y las obras continúan. Asistimos a lo que ya sabíamos: que las obras no iban a estar terminadas. Lo sabía todo el mundo menos el equipo de gobierno y la concejala de Deportes", añadio. Mientras hablaba a sus espaldas la hormigonera comenzaraba su movimientos para ponerse en posición y echar el hormigón en el lugar indicado.