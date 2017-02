El PP cuestiona la demora en el traslado del centro de adultos

Las inversiones anunciadas y paralizadas definen para el Partido Popular (PP) al equipo de gobierno, al que acusa de no cumplir sus promesas y de acomodarse en "el engaño". El presidente local de la formación, José Loaiza, enumeró acciones realizadas en cerca de dos años de mandato que muestran, a su juicio, una gestión "frívola".

Desde la nevada de 18.000 euros en la que no nevó hasta los semáforos "extraños", la lista de medidas del gobierno de Patricia Cavada que entran en esa categoría de superficial para los populares es amplia. Se refiere al cierre del Museo "para hacerse un despacho", al monumento al perro, a la playa canina que no satisfizo a nadie, al manual de paisajismo "que necesitamos para decirnos qué banco poner"; a los selfies con la estatua de Camarón, que "iban a ser miles y se quedaron en 17", mientras, lamentó, a mitad de febrero no hay programación del Año Camarón, "como le han reclamado los flamencos"; o a no haber celebrado desde el Ayuntamiento el 250 aniversario de la constitución de la primera administración local. "Tiene paralizada las obras, no gestiona", insistió el lider del PP, que también habla de engaño por parte de Cavada en varias cuestiones del ámbito educativo.

Así recuerda que aún sigue sin hacerse cargo del mantenimiento de los antiguos colegios de Defensa, a pesar de su compromiso. "Son casi dos años y sigue sin cumplirlo", se quejó Loaiza. Pero además se hace eco de las declaraciones de la regidora en las que informaba de que una empresa se encarga de la redacción del proyecto para remodelar el edificio de los juzgados para ubicar allí el centro de adultos María Zambrano. El ex alcalde señaló el retraso que acumula esta inversión, con manifestaciones en distintas fechas que se contradicen. En septiembre de 2015, recordó, se fue al centro de adultos y dijo que estaría para 2016. Un año más tarde, al inaugurar el curso, "aseguró que tenía el proyecto y la financiación". Ahora, sin embargo, comunica que una empresa se encargará de redactar el proyecto. "Es algo que los técnicos municipales pueden hacer, y sin embargo lo saca al exterior", afirma. Esta decisión provoca algunas preguntas al respecto, que necesitan las explicaciones de Cavada, según José Loaiza: cuánto va a costar y quién se encarga. "Dijo que había proyecto. ¿Por qué miente tanto?", finalizó.