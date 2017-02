El PP critica la poca información sobre el manual de paisajismo

Nada se sabe del manual de paisajismo que el gobierno municipal anunció que encargaría para definir su plan de embellecimiento de la ciudad. El papeleo para la contratación de la empresa responsable de su elaboración acabó el pasado 6 de octubre y desde entonces, más de tres meses después, no hay más información, ni las directrices del documento se están aplicando en San Fernando. Son datos que aportaba ayer el Partido Popular (PP) para lamentar que el Ayuntamiento se gaste 17.500 euros en este tipo de iniciativas, en lugar, advirtió, de "afrontar los problemas reales que sufren las familias y las necesidades del propio funcionamiento de los servicios públicos".

Las críticas por este decisión que expuso ayer el concejal Daniel Nieto tienen varios frentes. Primero, la formación no entiende por qué no se ha encargado este manual a los técnicos municipales. "Hay cuestiones que los servicios técnicos pueden resolver sin tener que gastar dinero, hemos gobernado esa ciudad y los conocemos", insistió. En este caso, ironizó, es determinado por área que tipo de mobiliario hay que instalar en la ciudad: "Qué banco para Real, qué papelera para Reyes Católicos o que aparato de gimnasia en el Barrero".

Otra queja se refiere a la dilación en el tiempo en dos sentidos. Para empezar cuestionó que se anunciara el 31 de julio de 2015, como "un compromiso político", pero no se terminara el papeleo de contratación hasta el 6 de octubre de 2016. Pero además desde entonces no hay nada, a pesar de los plazos de entrega que el acuerdo recogía, que eran de 45 días para aportar un borrador y de tres meses para tener el manual elaborado y puesto en marcha.

Las dudas del PP sobre la empresa elegida y el procedimiento para ello también fueron puestas sobre la mesa por Nieto. Primero porque a pesar de que se invite a tres empresas a participar ninguna es de San Fernando, ni siquiera de la provincia. "No existe ningún gabinete de arquitectura capaz de afrontar un trabajo que no es especialmente complicado en San Fernando, ni siquiera en la provincia", fueron sus palabras. Así dos eran de Madrid y la tercera "de Granada o de Valencia, no se sabe". Las dos empresas de Madrid, además, tienen la misma dirección, "o están ubicadas en un centro-vivero de empresas o ha dado la feliz coincidencia", señaló. Es una de estas empresas madrileñas la que se hace con el contrato, lo que llama la atención a la formación por su escasa trayectoria. "No existía cuando se anunció el manual, así que no ha podido escogerse por trayectoria prolongada", añadió. Pero la puesta en entredicho de esta empresa se centra de hecho en que no sólo se dedica al paisajismo sino que "es intermediaria en venta de mobiliario urbano. Es decir, quien dice qué tipo de mobiliario se debe poner se dedica a su venta. En aras de la transparencia esto tiene que aclararse".