El PP critica la "flojera, incapacidad e improvisación" del gobierno local

El gobierno municipal ha pasado 2017 en inacción, improvisación permanente y flojera, critica el Partido Popular (PP) que habla de que el equipo de gobierno le caracteriza realmente "el márketing perfecto". "Se han unido dos perfectos para la foto", ironizaba el presidente local de la formación, José Loaiza, en referencia a Patricia Cavada y Fran Romero, durante el balance que hizo de este año que acaba. A su juicio, eso ha hecho que en la ciudad "no hayan pisado el acelerador, sino el freno, porque no se han preocupado por resolver los problemas".

En materia de empleo, el líder popular destacó que haya bajado en San Fernando, sin embargo lo achacó a la bajada generalizada en toda España y no a las medidas del gobierno municipal. "No han puesto en marcha el plan de empleo local que vendieron en 2016, tampoco en 2017 aún cuando el dinero estaba", apuntó. Tampoco hay novedad con El Barco y los planes para este edificio, ni la vuelta del CTI, a pesar de "las promesas de la Junta".

En el ámbito de la transparencia y la participación, Loaiza tildó de "paripé" los presupuestos participativos, y señaló que la ciudadanía se ha dado cuenta, "como refleja la poca asistencia a las últimas asambleas". Ni han convocado nuevas mesas sectoriales y consejos como prometieron, ni convocan la mesa por el empleo, ni están reuniendo al consejo de participación ciudadano "que están dejando morir". El ex alcalde lamentó, igualmente, la falta de transparencia de la gestión municipal, especialmente en asuntos de contratación como demuestran distintos indicadores. "Solo ha llevado a cabo uno de los puntos de las 26 medidas de transparencia que había en el pacto de gobierno: llevar los plenos a la tarde, lo que ha hecho que vayan menos personas", añadió.

La formación cuestiona que no tengan ya preparados unos presupuestos para 2018, por falta de negociación con la oposición. "Sí se puede no se fía de ellos, con nosotros no quiere sentarse", recordó. Solo habrá nuevos presupuestos "si Ciudadanos que es su muleta se deja engañar otra vez".

Los problemas de limpieza, que no se tenga ya un nuevo contrato, que se vaya tarde con los Edusi (los fondos europeos para la regeneración de la zona este de la ciudad) o la falta de provecho del Año Camarón son algunas de las críticas que José Loaiza vertió sobre el gobierno, del que lamentó su "incapacidad, su improvisación y su flojera que muestran al no trabajar los temas y proyectos de la ciudad". "Sus únicos logros son un nuevo bonito despacho [en referencia al traslado de Alcaldía al antiguo Museo Municipal] y la apertura de Torre Alta, que realmente es competencia del gobierno central", matizó.

Antes de acabar con su visión del gobierno local, Loaiza lamentó que Cavada y Romero no se hayan implicado en la subvención de Diputación al San Fernando que vuelve a considerarse un fallo en sus presupuestos.

El dirigente del PP analizó además el año de su partido, que está "vivo, con vitalidad, fuerte, viviendo la calle". En ese sentido mencionó los equipos de distrito que se han formado y sus informes, la media de 150 actividades mensuales (reuniones internas, actos, mesas sectorales) que tienen, o las 30 mociones presentadas en 2017 de las que se han aprobado 25, aunque sólo se hayan ejecutado unas pocas.