El PP asegura que el pregón de Andy y Lucas costará 15.000 euros

El pregón del Carnaval que en la tarde del próximo día 25 ofrecerá el dúo gaditano Andy y Lucas costará al Ayuntamiento en torno a 15.000 euros, según ha advertido el portavoz el PP isleño, José Loaiza, que considera que se trata de una cantidad "desorbitada" que casi triplica el coste habitual de este acto durante los años en los que gobernaron los populares.

Los populares han tildado el prespuesto del pregón del Carnaval de "despilfarro" y han reclamado al Ayuntamiento que facilite el desglose pormenorizado de todos los gastos que acarreará la celebración de este acto, que tradicionalmente se encarga de abrir las fiestas en La Isla.

Loaiza lamentó también que no existiera información disponible acerca de dicha contratación y cuestionó el compromiso del ejecutivo municipal en torno a la transparencia de su gestión y, especialmente, de las contrataciones que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento, de las que -insistió- no se informa. "La última licitación que aparece en la página web es un contrato del 18 de junio de 2016. Desde entonces no se ha publicado ninguno más o no se ha licitado nada, lo que significa que el Ayuntamiento está paralizado".

"Hay que ver qué suerte tienen algunos que todos los carteles -de Navidad, de Carnaval, de Feria...- se contratan a amigos o a hijos de amigos"

En este sentido, el portavoz del PP isleño ha anunciado que insistirá en el próximo pleno en los criterios de adjudicación que sigue el equipo de gobierno para los contratos menores, "porque hay que ver qué suerte tienen algunos que todos los carteles -de Navidad, de Carnaval, de Feria...- se contratan a amigos o a hijos de amigos, qué casualidad". Loaiza aludió también a las irregularidades del contrato de la nevada navideña de 2015.

Desde las filas del PP se recordó que, entre los compromisos adquiridos por el gobierno municipal a principios del mandato, se incluía llevar a pleno en un plazo de seis meses un código municipal de transparencia y buen gobierno. "Llevan dos años de gobierno y todavía no lo hemos visto en el pleno. Es otro incumplimiento, como la retransmisión en directo de las sesiones y de las reuniones de la mesa de contratación o, incluso, la publicación de la agenda de la alcaldesa".

Loaiza criticó también la falta de planificación con la que desde el equipo de gobierno y desde la concejalía de Fiestas se está afrontando la preparación del próximo Carnaval y que, afirma, le han trasladado los responsables de las propias peñas, "que tampoco están de acuerdo con que se trasladen las actividades a la plaza del Rey". "Ni siquiera se sabe todavía qué fin de semana será el carrusel de coros", advirtió el dirigente popular al hacerse eco del malestar que asegura que existe en las peñas carnavalescas.

Con respecto al pregón del Carnaval, según los datos con los que cuenta, el PP asegura que la contratación de Andy y Lucas ronda los 11.000 euros, a los que hay que sumar los 1.800 euros que cobrará una comparsa que también intervendrá en el acto , más los costes habituales de producción, equipos de sonido, montaje de escenario...