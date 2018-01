El PP alienta las dudas ante la ubicación del Museo Camarón

Nunca ha ocultado el PP su rechazo al emplazamiento escogido por el gobierno municipal para levantar el Museo Camarón. Entre otras cosas porque la opción de llevar este equipamiento hasta el solar colidante a la Venta de Vargas -la propuesta que siempre han defendido los andalucistas- supone dejar atrás el proyecto planteado por Loaiza en la Casa Lazaga. Ayer, no obstante, el concejal Daniel Nieto elevó estas reticencias a la categoría de crítica política al subrayar el inconveniente que supone para el futuro museo la proximidad de la estación de bombeo de aguas residuales, que entre otras cosas obligará a modificar la tubería de fecales que conecta a La Isla con la estación depuradura antes de empezar las obras. Inconvenientes que llevan al PP a asegurar que esta ubicación "no es la más adecuada", por no decir que además no formaban parte de los compromisos electorales con los que Cavada -y el PSOE- concurrieron a las municipales de 2015.

Estas alusiones al espacio dedicado a Camarón que tendrá la ciudad -ahora se está tramitando la redacción del proyecto- llegaron en medio de un balance cargado de reproches y especialmente crítico con el equipo de gobierno en el que Nieto insistió en el "fracaso absoluto" con el que, a juicio del principal grupo de la oposición, se ha saldado el llamado Año Camarón. "Ha sido una oportunidad perdida. El gobierno local se ha perdido en las ilusiones y no ha habido realidades tangibles", afirmó. Y eso -considera el PP- que el punto de partida para la conmemoración no podía ser mejor gracias al trabajo desarrollado en el anterior mandato y, especialmente, al convenio que se suscribió con la familia del artista para asegurarse su legado. De hecho, que este legado no se haya expuesto en el aniversario "y se haya quedado guardado en cajas" es una de las principales quejas del PP, que recuerda el éxito de la exposición del artista que se hizo en Diputación en el año 2000 y que aquí considera que podría haberse repetido.

Así, el PP reclamó que, de modo provisional, se expusiera permanentemente ese legado de Camarón formado por ropas, documentos, fotos y premios. También exigió que el futuro Museo sea centro de interpretación del flamenco contemporáneo.