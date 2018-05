El PP advierte de que hay 19 millones de anteriores presupuestos sin ejecutar

Al pleno de este jueves se llevará una paquete de inversiones cuya financiación saldrá del remanente de Tesorería de 2017, y cuyo montante asciende a casi tres millones de euros. El Partido Popular (PP) pone en entredicho esta decisión municipal, sin cuestionar que a la ciudad "le hace falta inversiones", al estar pendientes de ejecución hasta 19 millones de euros de presupuestos anteriores, como recogen los informes de Intervención. "Tenemos un gobierno que no invierte, aún habiendo dinero", se queja el concejal Manuel Raposo, que achaca esta situación a la mala gestión municipal. "Hablan de cosas que hacen que no se ajustan a la realidad", insiste para criticar al equipo de gobierno.

De esa falta o escasez de ejecución puso ayer ejemplos el edil popular, que se centró en partidas vinculadas al apoyo al empleo, el emprendimiento o la formación. "En los informes [en referencia a la liquidación del presupuesto prorrogado en 2017] no aparece absolutamente nada. No se potencia el empleo. No se ayuda a emprendedores, comercio u hostelería", insistió. Para cursos de formación de fomento del empleo había previstos 92.233,79 euros de los que finalmente han sobrado, se quejó Raposo, 89.861 euros. Para promoción de la cultura emprendedora había 7.500 euros, que ni se han tocado. A la dinamización del comercio se reservaba 15.000 euros, pero no se ha gastado nada. El plan de emprendedores tenía consignado 70.000 euros , de los que sólo se ha echado mano a 40.000 euros. Para la dinamización de la hostelería se planteaban 5.000 euros, de los que ha sobrado todo. Para la adecuación del campus del empleo se recogía una partida de 462.000 euros pero están sin usar 456.000 euros. En el aniversario de Camarón sólo se invirtió algo más de 62.000 euros de los 150.000 inicialmente previstos. "¿Dónde está la gestión de la señora Cavada y del señor Romero?", pregunta.

Cavada y Romero no son transparentes. Los contratos sin publicidad superan los 4 millones"

De esa liquidación de presupuestos siguió ofreciendo datos el edil del PP para argumentar sus críticas a la gestión municipal: el gasto en 2017 superó al que se produjo en 2016 en 2,2 millones de euros, "sin que hayamos visto en qué se ha invertido"; durante el ejercicio cerrado se pagaron intereses de demora por importe de 364.391,74 euros, "cuando dicen que pagan bien"; tienen gastos sin consignación presupuestaria que superan los 476.000 euros; el periodo medio de pago a proveedores estuvo en 2017 en 67,45 días, "pero hablan de que pagan en plazo"; o se ha contratado a través de procedimientos negociados con publicidad por un valor total de 753.700, 20 euros, mientras que los contratos sin publicidad llegan a los 4.251.055 euros, "por lo que Cavada y Romero no son transparentes".

Esa falta de transparencia también la perciben los populares en el paquete de inversiones que a partir del remanente de Tesorería lleva al pleno el equipo de gobierno para su aprobación. "En el documento que presentaron en la comisión de Hacienda no dicen en qué van a invertir esos casi 3 millones de euros", explica Manuel Raposo, que alude a las líneas generales de inversión: infraestructuras deportivas, saneamiento, parques y jardines, edificios culturales o la playa de Camposoto, "pero no a espacios y actuaciones concretas". Solo se ha hecho referencia, matiza, a la intervención para concluir el pabellón de la barriada Andalucía y para la adecuación del skatepark de Camposoto, "un guiño a Ciudadanos, pero que realmente tendrían que haber ejecutado en 2016". "Ahora dicen que lo van a hacer, pero recordemos que no cumplieron el presupuesto de 2016, ni el prorrogado de 2017, por lo que imagino que no serán capaces de cumplir tampoco esto", ironizó.

La realidad económica del Ayuntamiento que ha propiciado el gobierno, según el PP, se completa con otros datos referidos a la morosidad "que es importante" ya en el primer trimestre de 2018. "Se ha pagado bien 2,4 millones, pero fuera de plazo estas obligaciones de pago alcanzan los 6,3 millones de euros", advierte el ex delegado de Hacienda. Pero además, destaca, pendientes de abono a pequeños proveedores tienen hasta 5,5 millones de euros. "¿Cómo le puede deber a pequeños proveedores esta cantidad pero tener en las cuentas bancarias 21 millones de euros?", cuestiona para abundar en lo que califica como "gestión ineficaz".