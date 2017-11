El PP advierte de la falta de mantenimiento de los pasos de peatones por toda la ciudad

El Partido Popular (PP) comprueba desde hace meses el estado de la ciudad y en esta ocasión el grupo de militantes y los ciudadanos que colaboran con ellos en este estudio se han detenido en los pasos de peatones, que presentan un aspecto que denota, a su juicio, falta de mantenimiento. "Es evidente del abandono que sufre la barriada Bazán", apuntaba ayer el coordinador de Distritos, Joaquín Rodríguez Balestra, sobre una de las zonas donde más incidencias han contabilizado.

La avenida Al Andalus, la Avenida de la Marina, la calle Carraca, la calle Cecilio Pujazón, Héroes del Baleares, Tercio de Flandes o la zona de Constitución son algunos de los ejemplos que hay a lo largo de la ciudad de lugares cuyos pasos de peatones o pasos de cebra presentan problemas. El dossier elaborado por el PP, con la participación incluso de asociaciones de vecinos, incluye más de 300 fotografías que constatan esta situación.

"Es un riesgo para el viandante", advertía Balestra, que lamentaba que desde el equipo de gobierno no se actuara para mantener estas señales esenciales para el tránsito tanto rodado como a pie. "A la falta de reposición de la pintura se suma la escasa iluminación y que en algunos puntos no hay señal vertical", añadía el responsable de Distritos de la formación popular. De esta forma, se hace también difícil y temeraria la conducción para quienes vayan con sus vehículos por zonas de la ciudad que desconocen. "¿Cómo pueden ir con garantías?", insistió.

El PP cuestiona esa falta de mantenimiento, pero también que la pintura que se utiliza para estos pasos de peatones dure muy poco. "En 15 o 20 días parece que no se ha pintado", comentó Balestra que deja claro que no sirve, igualmente, si el firme sobre el que se actúa no se arregla como también han comprobado.