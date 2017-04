PP y Sí se puede abandonan el pleno y evitan la votación sobre los mariscadores

Dos puntos centraron especialmente ayer tarde la tensa, controvertida y agitada sesión plenaria que celebró la Corporación Municipal: la devolución parcial de la subvención concedida por el Ayuntamiento a la asociación de mariscadores Virgen del Carmen para la construcción de una depuradora de moluscos y la moción presentada a instancias de los colectivos LGTBI en contra del autobús de Hazte Oír por su mensaje transfóbico.

El primero de ellos dejó una imagen insólita en las dependencias del Centro de Congresos: la de la bancada donde se sienta tradicionalmente el grueso de la oposición prácticamente vacía. Tanto los concejales del PP como los de Sí se puede San Fernando optaron por abandonar el debate para rehuir la votación del punto concerniente a la devolución de parte de las ayudas que en su día se dieron a la asociación de mariscadores y cuyo reintegro reclama el Ayuntamiento al considerar -a partir de informes jurídicos- que hay partidas cuyo gasto no se ha justificado debidamente. Entre ellas incluye el IVA de las facturas, que no es un concepto subvencionable, o los gastos de personal ya que se trataba de una ayuda para financiar exclusivamente la construcción de las instalaciones. La cantidad a devolver por este colectivo supera los 30.000 euros.

El presidente de la asociación de mariscadores fue desalojado del pleno

Ambos grupos -PP y Sí se puede- optaron por marcharse antes de la votación eludiendo así tener que posicionarse con respecto a la reclamación de estas ayudas que se hace desde el Ayuntamiento, lo que les valió la reacción del equipo de gobierno, que apeló irónicamente a su "responsabilidad" a la hora de tomar decisiones. Eso sí, los populares, antes de hacerlo, acusaron al equipo de gobierno de "querer destruir" el proyecto de los mariscadores desde un primer momento.

El punto salió adelante con los votos del gobierno que integran PSOE y PA y el apoyo de C's, que no obstante pidió que desde el Ayuntamiento se adoptaran medidas -como el fraccionamiento de la devolución- para evitar el impacto que podía causar en la asociación de mariscadores. Pero el tema arrastró también más polémica porque la alcaldesa retiró la palabra a la concejala no adscrita, Inmaculada López, al considerar que no se estaba ciñendo al punto que se estaba debatiendo. La edil, que fue la única que votó en contra de la propuesta, echó mano a un nuevo informe del interventor acerca de las asignaciones para advertir que se exigía a una asociación de mariscadores que devolviera 30.000 euros sin justificar cuando los grupos se reparten más de 350.000 euros anuales en asignaciones de cuyo uso, según dicho informe, sigue sin darse debida cuenta. Además, las protestas e interrupciones del presidente de la asociación de mariscadores, José Marín, llevaron a que, tras varias advertencias, se ordenara su desalojo de la sala, lo que hizo sin más incidencias.

Aunque hubo más puntos de interés -la modificación de crédito para dotar de medio millón de euros más a las obras de rehabilitación del Ayuntamiento o la instalación de los quioscos a iniciativa de la petición promovida por Óscar Aragón- la moción presentada por PSOE, Sí se puede y la concejala no adscrita a petición de los colectivos LGTBI y en contra de la campaña del autobús de Hazte Oír fue, inevitablemente, el otro tema de peso que articuló el debate plenario.

Hasta la sala de plenos se desplazó además un nutrido grupo de representantes de estas entidades portando la bandera arcoiris y pancartas con distintos mensajes a favor de la diversidad sexual con el propósito de apoyar la moción, que fue respaldada por unanimidad. El controvertido autobús de Hazte Oír -afirmó la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, "tiene prohibida la entrada y el estacionamiento en San Fernando por alentar al odio".