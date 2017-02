El PP insiste en que San Carlos sea "un hospital propio de La Isla"

El PP quiere abrir un debate sobre la sanidad pública en La Isla que tenga como premisa fundamental la situación del hospital de San Carlos. "Queremos que funcione como un hospital propio, que cuente con todas las especialidades médicas, que permita a las isleñas dar a luz en su ciudad y que cuente con un servicio de urgencias y pediatría similar al que tienen en Cádiz y Puerto Real", ha afirmado el presidente y portavoz de la formación isleña, José Loaiza.

Los populares rechazan que San Carlos -transferido por Defensa hace dos años y medio- funcione según un modelo hospitalario de alta resolución puesto que eso supone simplemente que es un centro complementario del Puerta del Mar. "Es una sucursal de Puerta del Mar y hay que ir a más", advirtió el ex regidor. "El resto de los andaluces está rechazando los hospitales fusionados, ¿por qué tenemos que conformarnos?", se preguntó Loaiza, que anunció varias iniciativas parlamenarias que promoverá el grupo popular en este sentido.

Loaiza señala que actualmente es "una sucursal del Puerta del Mar"

El PP insistió también en criticar la paralización de las obras del centro de salud de Camposoto, que lleva varios años a medio construir sin que exista un compromiso de la Junta para retomar la actuación.

Loaiza, por otro lado, anunció que desde el partido se remitirá una carta a las diferentes asociaciones de ayuda mutua que existen en la ciudad y a la federación de asociaciones de vecinos Isla de León para reclamar su apoyo en este debate sobre la sanidad en San Fernando que quiere abrir, un debate -insistió- "que está en toda Andalucía y que San Fernando no puede dejar que pase de largo".

"No podemos resignarnos a no tener una sanidad como aquella a la que tenemos derecho. No podemos adoptar la postura más cómoda de conformarnos con lo que tenemos, pese a que hayamos avanzado en os últimos años".