PP y C's reclaman la reapertura del CTI del polígono de Fadricas en el plazo de seis meses

"No podemos esperar un año más a que abra el CTI", afirmó ayer la parlamentaria del grupo popular Teresa Ruiz-Sillero al referirse a la proposición no de ley relativa al centro de formación isleño que se debatió el jueves en la comisión de empleo. Aludía así -junto a la secretaria general de los populares isleños, Carmen Roa- a la postura adoptada por los socialistas en la votación, que se abstuvieron aludiendo a la puesta en marcha del centro que planean abrir a partir de los fondos ITI en 2019 y que incluso intentaron replantear la propuesta con una enmienda en este sentido que no fue admitida por los populares como grupo ponente. En este sentido, Ruiz-Sillero utilizó este posicionamiento parlamentario de sus rivales políticos para afirmar que el consejero de Empleo había "mentido por escrito" ya que, con apenas unas semanas de antelación a este debate parlamentario, afirmaba en respuesta a una petición de información realizada por ella misma que la licitación y apertura de dichas instalaciones emplazadas en el polígono de Fadricas estaba prevista "a lo largo de 2018".

"El PP ha conseguido que el CTI abra en seis meses", aseguró la parlamentaria popular, que emplazó al gobierno andaluz a poner en funcionamiento el nuevo centro de formación en el próximo mes de septiembre. "Estaremos expectantes".

También sobre este tema se posicionó ayer Ciudadanos. El portavoz adjunto de formacion naranja en el Parlamento andaluz y diputado por Cádiz, Sergio Romero, exigió el "cumplimiento real" de la apertura de estas instalaciones en el plazo de seis meses.