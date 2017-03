El PP acusa a Cavada de haber mentido con los colegios de Defensa

Que el gobierno municipal demande ahora a la Junta de Andalucía por el conflicto de los antiguos colegios de Defensa "acredita que el Ayuntamiento no tiene que asumir el mantenimiento de estos centros educativos". Así lo afirmó ayer el portavoz y presidente del PP isleño al hacerse eco del anuncio realizado a finales de la semana pasada por la alcaldesa al constatar la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la Consejería de Educación y al anunciar que pondrá en manos de los tribunales el tema.

Loaiza, que recordó una vez más el compromiso electoral de la alcaldesa de hacerse cargo del mantenimiento de los colegios "desde el minuto uno", cuestionó la estrategia seguida por el equipo de goberno -"que lleva dos años mareando la perdiz y mintiendo a los padres"- para al final terminar diciendo exactamente lo mismo que siempre defendía el PP.

La demanda -dice Loaiza- acredita que el mantenimiento no es del Ayuntamiento

"Nos decían que nosotros nos dedicábamos a la confrontación y ahora son ellos los que van a demandar a la Junta", advirtió el ex alcalde popular. "Porque quieren confundir. Aquí no se va a recurrir a los tribunales en un proceso de arbitraje para que decida a qué administración le corresponde asumir el mantenimiento de los centros. Se va a ir en contra de la Junta de Andalucía para exigirle que asuma sus competencias", explicó. Y eso es lo que siempre ha defendido el PP frente al compromiso de Cavada -recordó- que decía que iba a asumir el mantenimiento de los colegios si llegaba al gobierno municipal. "No era tan fácil", advitió Loaiza, que sin embargo consideró que el contencioso puede llegar a ser una solución al conflicto de estos centros.

Eso sí, el portavoz del PP acusó explícitamente a la alcaldesa de "mentir" durante dos años al hablar de soluciones, de comisiones mixtas, borradores de protocolos y reuniones técnicas "de las que no hay ni un solo informe a pesar de que los hemos pedido en varias ocasiones".