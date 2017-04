"No somos el PA. Esto es diferente. Y va a ser más grande"

Lo de la política es nuevo pero Lolo Picardo lleva en realidad toda la vida metido hasta el fondo en las cosas de La Isla, preocupado por la suerte de sus pequeñas empresas hosteleras, por la promoción del flamenco y la identidad cultural de San Fernando, por ese desarrollo turístico que se habla desde hace décadas pero que nunca ha conseguido despegar... Heredero de uno de los negocios más emblemáticos de la ciudad, la mítica Venta de Vargas; presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de San Fernando (Asihtur), cuya paternidad se puede atribuir perfectamente; miembro de la tertulia La Fragua y parte fundamental de ese grupo de expertos que ha descubierto a La Isla una nueva generación de flamenco del bueno... Ahora, Lolo ha decidido rematar su curriculum y dar el salto a la política de la mano de un partido de nueva creación -Andalucía por sí- que asume el legado del andalucismo tras la desaparición del PA. En La Isla, ya se sabe, no parte de cero la historia.

-Esta semana se ha presentado la gestora local de Andalucía por sí, de la que es su portavoz. ¿Qué le ha llevado a dar el salto a la política?

-Es algo que me he planteado durante mucho tiempo y que he pensado con la familia. Yo quiero que vaya bien San Fernando y creo que se pueden hacer muchas cosas para intentarlo. Pero para hacerlas hay que estar en política. Las asociaciones -como Asihtur- pueden proponer ideas, lanzas iniciativas y trabajar estupendamente... Pero tienen un límite. Hay un tope que lo marca la política. Por eso he tomado esta decisión, porque creo que se pueden cambiar las cosas.

-¿Tiene sentido hoy ser andalucista?

-Hoy más que nunca. Ser andalucista es preocuparse por Andalucía. Y Andalucía -hoy- necesita de gente que se preocupe de ella y solo de ella. Siempre es tiempo de andalucismo. Y ya es hora de que los andaluces tengan su propio partido.

-Pero existía un Partido Andalucista que ha terminado por disolverse...

-Andalucía por sí parte de unas premisas políticas diferentes. Las ideas con las que nace este proyecto político y la coordinadora nacional de Andalucía por sí son otras, aunque lógicamente somos andalucistas en el sentido de que luchamos por Andalucía.

-En La Isla no se parte de cero. El PA siempre ha sido una plaza fuerte del andalucismo y, de hecho, está en el gobierno desde 1989.

-Siempre ha habido una gran tradición andalucista aquí.Y hay una destacada presencia isleña en este proyecto desde el momento en el que se constituye la plataforma. Pero, como le digo, no somos el PA. Esto es otra cosa diferente. Y va a ser más grande. La gestora está formada casi en su totalidad por gente que no ha estado antes en política. Y no estamos aquí ni para defender ni para criticar lo que antes ha hecho el PA, sino para construir un proyecto de futuro para La Isla, un proyecto andalucista.