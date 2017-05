La ONCE reparte 350.000 euros en San Fernando

El Sorteo de la ONCE del lunes ha repartido 350.000 euros en San Fernando, con diez vecinos agraciados con 35.000 euros cada uno en la calle Real.

La suerte la ha dado Aurora Castilla, afiliada a la ONCE y vendedora desde 2008, que tiene su punto de venta ubicado en la calle Real, junto a la iglesia del Carmen. Esta es la quinta vez que Aurora da un premio mayor a las cinco cifras. "Este un buen sitio y se vende bien, llevo diez añitos aquí, y me quieren, vamos que si me quieren, pregunte usted y verá si me quieren, ya han venido algunos de los agraciados a felicitarme esta mañana", decía hoy.

El mismo sorteo ha dejado otros 315.000 euros en el centro de Algeciras, donde Eduardo Palmero vendió otros nueve cupones premiados con 35.000 euros en la Calle Ancha, el mismo día en el que recibió el homenaje de la ONCE a sus 35 años de trayectoria laboral en la Organización. Así que, en total, la ONCE repartió ayer 665.000 euros en la provincia de Cádiz y llevó el resto de premios a Murcia y la Comunidad Valenciana.