Nuevas Generaciones cuestiona la política local en Juventud

Juventud lleva seis meses sin programar actividades para los jóvenes de la ciudad. Es la denuncia que hace Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP), que reclama que el gobierno local (también el andaluz) "se implique y resuelva las demandas reales de los jóvenes isleños".

En una comparecencia conjunta la presidenta la local de Nuevas Generaciones, María Núñez, y el presidente provincial, Fran Moreno, criticaban la gestión del equipo de gobierno "a salto de mata, de hoy a mañana", de lo que, en su opinión, se resienten los jóvenes por que eso implica una "incapacidad de dar salida a sus necesidades". Núñez se queja de la inactividad de la concejala de Juventud, el tercer edil que lleva esta cartera desde el inicio del mandato. En los últimos seis meses, insisten, no se ha preparado actividades en la Casa de la Juventud. ¿Qué hubiera pasado si esto lo hubiera hecho el PP?", ironizan los dirigentes de Nuevas Generaciones. Las reclamaciones hacen hincapié en que a pesar de contar con un presupuestos "no está haciendo absolutamente nada nuevo". Entre ellos, además de actividades, cuestionan que no se haya creado un nuevo espacio joven que sustituyera a la Casa de la Juventud "que se encuentra muerta", y que formaba parte de sus compromisos.

Esas críticas por la política de juventud también afectan a la Junta de Andalucía, por aportar sólo 0,28 euros a cada joven gaditano para el desarrollo de actividades y programas en los municipios. Se refiere Fran Moreno a la gestión del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), al que acusa de "abandono y de falta de implicación con los jóvenes gaditanos". Un ejemplo es que en 2017 la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la puesta en marcha de proyectos y actuaciones en materia de juventud sólo recibió 59.000 euros para toda la provincia, algo "insuficiente".