Nueva bronca del SPLI con el gobierno municipal

El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, que además es el responsable del Área de Personal y Recursos Humanos, sigue sin conceder a los funcionarios y funcionarias de la Policía Local dos días adicionales de libre disposición pendientes de disfrutar del año 2.017, sin respetar el derecho a la conciliación laboral, familiar y personal, que fueron negociados en consenso para todos los empleados municipales del Ayuntamiento de San Fernando y sus organismos autónomos, produciéndose una confrontación entre la plantilla de policías y los mandos de la Jefatura de la Policía Local, al no haberse publicado el Calendario Laboral de 2.017 con las instrucciones oportunas, al parecer con las premisas y objetivos políticos ordenados a su vez desde el Gobierno Municipal, en contra de la normativa aplicable y del Acuerdo de funcionarios vigente. Representantes del SPLI (Sindicato de la Policía Local Independiente) han protagonizado un nuevo enfrentamiento con el gobierno municipal y el concejal responsable de Seguridad Ciudada, Ignacio Bermejo, a cuenta de los días libres.

Según este colectivo sindical, durante este mandato los turnos diarios de trabajo se han reducido para incrementar la presencia policial con más agentes durante las horas de la mañana, de lunes a viernes. Aunque en el comunicado, el SPLI no lo menciona explícitamente se refiere al programa de la policía de barrio puesto en marcha por el gobierno municipal.

Esta medida -advierte- ha supuesto "un déficit de plantilla y un agravio comparativo de condiciones de trabajo, carga de trabajo y conciliación laboral y familiar para el resto de policías sometidos al cuadrante de servicios, que afectan a las jornadas diarias de tarde, de noche, sábados, domingos y festivos". El delegado de la Policía Local -lamentan- no ha sido capaz de solucionar el problema "al implantarse el proyecto de su grupo político, y que beneficia con privilegios personales, laborales y económicos a unos policías en perjuicio y desamparo de otros"."Los policías locales tienen derecho, como los demás empleados municipales, a planificar y programar con sus familias el tiempo de descanso de días libres, pero tanto la alcaldesa, como su concejal de Policía Local y de Recursos Humanos, Ignacio Bermejo, demuestran con este agravio comparativo, falta de capacidad y poca responsabilidad política para solucionar y resolver las demandas laborales reclamadas por los sindicatos y dirigidas a la Alcaldía, y hacen caso omiso a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se aplica en el Ayuntamiento de San Fernando desde el año 1999, que reconoce y valora el puesto de Policía Local por los conceptos que establece la normativa sobre turnocidad, nocturnidad, festividad, peligrosidad, dedicación, incompatibilidad, la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura", afirman.

Además, expone el SPLI, mientras algunos policías y el resto de empleados municipales del Ayuntamiento desempeñan su jornada laboral de lunes a viernes, además de descansar todos los sábados, domingos y festivos, han disfrutado de dos días más de descanso para sus asuntos particulares -son días no laborables acordados en el Ayuntamiento de San Fernando (24 y 31 de diciembre), por coincidir en domingo- "por lo que supone un agravio comparativo con los funcionarios de la Policía Local que no han disfrutado de esos dos días adicionales del Calendario Laboral del año 2017". Así recrimina el SPLI "esta conducta discriminataria" de impedir el derecho de disfrutar de los dos días adicionales de libre disposición negociados, en igualdad de condiciones, y acordados para todos los empleados municipales en el Calendario Laboral 2017. Y advierte de que la cuestión se resolverá por la vía judicial y se pondrán en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz "con las peticiones denunciadas que no atiende la Alcaldía".