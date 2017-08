Las 'Noches del Castillo' reciben a Barathon Lane

El Castillo de San Romualdo continuará esta noche con su ciclo de conciertos de las Noches del Castillo. En esta ocasión será el grupo de rock Barathon Lane el encargado de poner la voz a esta nueva velada estival.

El concierto comenzará a las 22.00 horas y las entradas se podrán adquirir por dos euros en el propio Castillo desde las 19.00 hasta las 22.00 horas.

Barathon Lane es un grupo que fusiona variantes del rock y del metal, como el 'Stoner Rock' y el 'Brit Rock'. Además bebe de las influencias musicales de bandas como Oasis, The Smashing Pumpinks, Queens of the Stone Age o Rebel Motorcycle Club. El grupo está forma por Youssef Belmkadem (guitarra y voz), Ayoub Saghri (bajo), Youssef El Idriss (guitarra, teclado) y Alexandre Tartiere (batería).Publicaron su primer trabajo en 2016, Lush, que se puede escuchar completo en YouTube. Su primer single es One Too Many y también está disponible en la misma plataforma.

Además, el delegado municipal de Cultura, Juanjo Carrera, ha informado de que la última cita de las Noches del Castillo, prevista para el 7 de septiembre, se verá suspendida. Las personas que hayan adquirido las entradas para el concierto podrán solicitar el reembolso en las taquillas correspondientes.