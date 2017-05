La Noche de los Museos, experiencia de futuro

Vecinos de San Fernando, de la provincia, de otras partes de Andalucía -como Córdoba o Granada-, también de la zona de Levante (como la muciana Lorca), Madrid, Barcelona o País Vasco visitaron el sábado la Casa Natal de Camarón, que se sumó a la Noche de los Museos, una iniciativa por la que el Molino de Mareas del Zaporito, el Castillo de San Romualdo o el Museo Naval estaban abierto hasta las dos de la madrugada. "Lo que más me llama la atención es que hay personas de aquí que preguntan por los monumentos de la ciudad, no los conocen", comenta la joven que atiende en el acceso de la Casa Natal, que el sábado no paró de aportar detalles sobre ese espacio, pero también por las alternativas culturales que estaban organizadas. Incluso recordó a alguno de los visitantes las iniciativas flamencas del verano. La Isla intentó vender su cultura. Más de 3.000 personas tuvieron oportunidad de acercarse a ella.

El Ayuntamiento isleño hacía ayer una valoración positiva de esta propuesta turística y cultural y ofrecía los datos de una tarde, noche, madrugada que los ciudadanos respaldaron. El personal de la Oficina de Turismo contabilizó un total de 1.200 visitas al Museo Naval, que permaneció abierto en horario de mañana de 10.30 a 14.00 horas (en su horario habitual) y de 19.00 a 02.00 horas (en el horario extraordinario); y hasta 850 visitas al Castillo de San Romualdo desde las 20.00 horas. La Casa Natal de Camarón en la calle Carmen registró la presencia de 379 visitantes en horario de mañana y tarde, mientras que superaron las 300 personas las que quisieron conocer el Molino de Mareas del Zaporito. Allí los visitantes observaban los paneles y maquetas con las que se pretende explica el funcionamiento de este ingenio que aprovechaba la fuerza del agua para realizar la molienda de especias y cereales. Los responsables reconocían que les había sorprendido la cantidad de personas que aguardaban la apertura del lugar y la afluencia constante de ciudadanos. De hecho, la jornada les sirvió para recordar las visitas teatralizadas que realizan en estas dependencias.

El viento de levante hizo que se suspendieran las visitas al Castillo de Sancti Petri

Es algo que pasó también en otras dependencias abiertas para la ocasión, que el momento sirvió además para explicar rutas y acciones turísticas que se desarrollan en la ciudad. En la Casa Natal de Camarón, por ejemplo, una mujer preguntaba por la ruta y la persona que recibía a los visitantes se encargaba de darle el material disponible sobre esta opción y otros recorridos. "La ruta verde es la de Camarón, la ruta azul es la de la Armada", apuntaba sobre el mapa que había desplegado y que entregó a la curiosa visitante. También repartieron calcomanías con la estrella y la luna del tatuaje del cantaor y el cartel que tienen en la Oficina de Turismo. "Sale Camarón niño mirando a la leyenda en la que se va a convertir, una escultura de Antonio Mota, con la base de piedra ostionera", exponía la guía.

No fue la única persona a la que ofreció datos sobre las posibilidades de esta índole que hay en la ciudad. Mientras tanto, otros visitantes recorrían las instalaciones, apoyados por las explicaciones de otra integrante del personal de Turismo.

Otro grupo de personas habían optado por unirse a la ruta guiada que recorría los principales vinculados a Las Cortes. Desde la zona de la Venta de Vargas salía a las 20.00 horas para ir por distintos puntos de la calle Real, como la Iglesia Mayor, el Teatro de Las Cortes o la Iglesia del Carmen. Más tarde, a las 22.00 horas, otro recorrido iniciado en la Iglesia del Carmen recorrería con la calle Real como eje esos lugares vincualdos al parlamentarismo.En total se inscribieron 97 personas.

El viento de levante evitó, sin embargo, que se sumaran las visitas previstas al Castillo de Sancti Petri, al no poder hacerse el camino en barco.

"Hemos considerado este año como el punto de partida para convertir la jornada en un día señalado del año en cuanto a reclamo turístico y cultural, como dinamizador económico. Vistos los resultados, trabajaremos para transformarlo en un evento de los más destacados, con la participación y colaboración de otros sectores como el hostelero y entidades u organizaciones que pueden abrir las puertas de sus sedes", informa el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.