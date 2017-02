Nieto defiende la moderación del PP frente al despilfarro del dinero actual

"Confundir el despilfarro socialista con la gestión y la prudencia a la hora de hacer uso del dinero de los isleños es enrevesado. Nosotros pagábamos a nuestros proveedores y no gastábamos aquello que no teníamos". Es la respuesta que ayer daba el concejal del Partido Popular (PP) Daniel Nieto a las afirmaciones del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en las que cuestionaba que durante el mandato anterior el gobierno de entonces optara por una ciudad de bajo coste, "en la que no se gastaba y nunca pasaba nada".

El último ejemplo de ese despilfarro que pone el PP, es el gasto de 15.000 euros que supondrá el pregón de Carnaval a cargo del dúo gaditano Andy y Lucas, que pone sobre la mesa otras cuestiones para ilustrar la "mala gestión" del dinero público que hace el actual equipo de gobierno. "Están protagonizando un mandato ornitológico, porque están demostrando que sólo tienen pajaritos en la cabeza", ironizó Nieto, que cuestiona que se hable de empleo cuando tienen un Instituto de Promoción de la Ciudad (Impi) casi cerrado, los grandes contratos bloqueados o un plan de empleo que no ponen en marcha.