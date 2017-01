El Museo Camarón será una realidad "más pronto que tarde"

La consejera de Cultura, Rosa Aguilar, reiteró ayer el compromiso de la Junta de Andalucía con el proyecto estrella del Año Camarón: la construcción del museo consagrado al mítico cantaor que vertebrará una nueva oferta turística y cultural de La Isla vinculada al flamenco.

Que habrá museo -dijo- es algo "de lo que no tiene que caber la menor duda". "Está en la ITI (Iniciativa Territorial Integrada), está en los presupuestos (de la Junta) y lo vamos a llevar a cabo", aseguró. Dicho equipamiento "será una realidad más pronto que tarde", advirtió.

Entre las metas de 2017 está la colocación de la primera piedra del Museo Camarón

Ahora bien, las declaraciones de la consejera, que ayer visitó La Isla para presidir un acto del PSOE local, incidieron también en la complejidad de los trámites previos a la puesta en marcha de las obras. "Estamos trabajando en el tema. Y tengo que deciros que la alcaldesa prácticamente me pregunta todos los días por el Museo Camarón. Pero los fondos europeos tienen su tramitación, que no es corta y todo el tiempo que transcurre nos parece mucho", explicó, no sin antes reiterar que no hay marcha atrás en el proyecto estrella del Año Camarón y que "se va a llevar a buen puerto".

"Soy la primera que lo reconoce: los fondos europeos tienen una tramitación que seguir que se nos hace larga a todos, pero el Museo Camarón llegará", aseguró al llamar a la "tranquilidad" puesto que su construcción está asegurada.

Estas declaraciones de la consejera de Cultura llegan unas semanas después de que el delegado del Gobierno andaluz en la provincia y secretario general del PSOE isleño, Fernando López Gil, asegurara que en este mismo mes de enero se firmaría el convenio entre el Ayuntamiento isleño y la Junta de Andalucía que permitirá dar el siguiente paso del proceso: licitar las obras para la construcción del Museo Camarón. Un trámite que, a tenor de las prudentes declaraciones que ayer hizo la consejera al advertir de las complicaciones administrativas que implica la gestión de los fondos europeos, tardará algo más de lo previsto en llevarse a cabo.

También la alcaldesa, Patricia Cavada, había señalado recientemente que existía un compromiso del ejecutivo andaluz para llevar a principios de año al Consejo de Gobierno la concesión de la ayuda para la construcción del Museo Camarón (hasta 3,5 millones de euros).

Entre las metas que el gobierno municipal se ha fijado para este Año Camarón en el que se conmemora el 25 aniversario de la muerte del cantaor se incluye la colocación de la primera piedra de este futuro museo, lo que resulta un reto difícil de cumplir ante lo ajustado de los plazos y los trámites que restan aún.