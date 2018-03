"En Mujer he visto cosas que creía que eran pasado, que ya no existían"

-dentro de la administración, ¿qué le ha llamado la atención, que fuera no era tan consciente?

-En el ámbito de Desarrollo Urbano que asumí desde el inicio del mandato, como conocía los procedimiento, había trabajado con el PGOU o el Peprich o conocía a gente del área, el choque no fue tal. Sí ha habido un cambio muy importante a la hora de afrontar la Concejalía de la Mujer. Me he encontrado con una situación que yo creía que no existía, una situación en la que hay mujeres que siguen sufriendo amedrentamiento, violencia, desigualdad, falta de oportunidad frente al hombre. El ver el miedo en sus ojos, el llegar a oír cosas que creía que eran pasado, me ha hecho afrontar el área de manera diferente.

-Una Concejalía distinta...

-Esta Concejalía siempre se ha tenido como una hermana menor: no estado vinculada al resto de áreas, no ha tenido un presupuesto adecuado... Había falta de transversalidad, cada área hacía actividades por su lado. Es algo que con el Plan de Igualdad trazamos como pilar: no debe funcionar de forma independiente, tiene que ser base de la gestión del Ayuntamiento, para que sea bandera de la lucha por la igualdad, para que todo el mundo se implique. Si obligas a que se cumpla la ley en los contratos, si incentivas, impulsas, apoyas y dotas económicamente estas acciones le das importancia. Con este plan buscamos que vayamos todos de la mano.

-Parte de la sociedad se resiste a aceptar que es necesario actuar.

-Hay personas que entienden que lo que se está haciendo es poner a la mujer delante del hombre. No se puede: ni de golpe y porrazo podríamos hacerlo. Se ve en los catálogos de juguetes, en la publicidad o las películas. Cuando veo una película con mis hijos tengo que hablar con ellos después por que el rol que se da a la mujer es muy triste, de que siempre hay que cuidarla, protegerla. Es lo que vemos y nuestros hijos viven. Todo eso va construyendo una sociedad en la que el rol de la mujer es distinto al del hombre: de cuidadora, a cargo de toda la familia. El desempleo es mayor no porque tengamos capacidades menores. Cuando entramos en una carrera tenemos las mismas posibilidades de desenvolvernos, terminamos con notas importantes, con una progresión a la hora de hacer másteres o doctorado. Pero no está equiparado a la hora de desenvolverse profesionalmente. No lideramos proyectos, no tenemos la misma posibilidades para el desplazamiento frente al hombre que tiene más libertad. Todo eso tan implantado cuando se intenta equilibrar es normal que suponga dar facilidades a la mujer.

-El diagnóstico de género señala una carencia: la falta de emprendimiento.

-Profesiones menos cualificadas, menos valoradas en la sociedad, más desempleo, salarios más bajos... buscamos que todo eso revierta, y lo hacemos con apoyo específico. El entorno cuando un hombre va a emprender normalmente le ponen menos trabas. Cuando es una mujer se la cuestiona. El diagnóstico lo plasma en tres principios: desigualdad, discriminación y falta de sostenibilidad social. Se ha visto al estudiar entidades claves, asociaciones de vecinos, hablar con distintos ciudadanos, en las encuestas. Socialmente no es sostenible porque las profesiones que desempeñan mujeres están menos reconocidas.

-Se hicieron entrevistas en distintos sectores, incluidas las asociaciones de mujeres.

-Ha habido mujeres pioneras en este sentido, aun cuando esto antes no era fácil. Ahora la mujer sale de su casa, va teniendo independencia... Podemos romper roles, techos de cristal... Pero estas mujeres fueron adelantadas a su tiempo: hace 20 años, 30 años salieron de sus casas y tomaron un rol de liderazgo. Se han movido para que el tejido asociativo tenga esa reivindicación para participar en igualdad. Pero hablamos con ella y nos hicieron sentir ese pesar por la vuelta a la violencia, que se detecta en los institutos. Hay que prevenir la violencia, no esperar a que se produzca. Y cambiar los roles. Los hombres no nos hacen un favor, es también su responsabilidad. Es el rol que se les pone de pequeño: los hombres tienen que ser los fuertes, los que no sufran, los que tienen que echar para adelante, los que tienen que cuidar a la mujer porque ella no se vale por sí misma, los que tienen que trabajar mientras las mujeres tienen que estar en la casa. Esos roles también hay que romperlos.

-¿Plantean eso con la Escuela para hombres?

-Prácticamente eso, la corresponsabilidad. Muchas mujeres llegaron a la Concejalía para tratar cuestiones desagradables en su vida, no tiene porque ser violencia, puede ser por pérdida, y ahora son otras: la forma de desenvolverse, de mostrarse, ya no se esconden. Les ha cambiado la vida. Pues maridos e hijos de estas mujeres han participado luego en la Escuela de Hombres. A veces se quiere, pero no se sabe cómo comportarse. Yo he hecho la comida, pues ya te he ayudado. No, no se trata de eso. Es corresponsabilidad, la responsabilidad repartida. Les damos pautas, y los ayudamos en sus dudas.

-¿Y cree que da resultado, que se cambian actitudes?

-Trabajar en los comportamientos básicos, en la impronta a fuego que se nos ha grabado en nuestra educación, en lo que hemos visto en la familia, en las amistades, en la pareja... permite ver que al dar a las personas herramientas para poder romper con esa situación tienen un crecimiento personal importante. En el caso de las mujeres, no es sólo la formación, sino los grupos que se crean, con personas con las que se sienten identificadas. Algunas repiten, cogen seguridad y quieren aprender a hacer otras cosas. Llegamos a tener una relación directa para ser su soporte. Una vez que tienes esa formación van ramificando su interés.

-En el Plan de Igualdad han presentado numerosas acciones. Una eran los incentivos fiscales.

-Vimos que era importante tener ayudas económicas. No todo el mundo entiende que le hace falta formación, pero sí ayuda económica sobre todo para el inicio de actividad empresarial. Lo vamos a hacer de manera estructurada: no porque presentes cualquier cosa se te va a conceder las ayudas, sino que llevará una tutorización. Se trata de ayudarlas para que la propuesta sea útil. No que se haga de cualquier manera. A las mujeres que tengan interés se les dará la formación, las redes adecuadas, para tratar con personas referentes, para que su inquietud tenga ese soporte. La idea es poder llegar a tutorizar el proyecto y luego te desenvuelvas por ti misma. Hemos estado mirando las bonificaciones fiscales para las actividades empresariales (que conllevan un expediente administrativo), la participación en los gastos de guardería, formación y seguimiento a determinadas ideas para las que pondríamos a disposición locales municipales y ayudas que posibiliten que el proyecto se puede hacer realidad.

-¿Puede explicar qué es el Mentoring para emprendedoras?

-Las personas en red, en contacto, la comunicación, hacen que surjan las sinergias, apoyos. Tú tienes tu idea pero no sabes quién más puede coincidir o a quién más le puede interesar. Estos mentoring son grupos de personas que trabajan en una serie de ideas, en los que pueden surgir puntos en común, aportaciones a las ideas, de manera que se puedan desarrollar de forma sólida. Se plantea para llegar a afrontar esta situación de desigualdad de emprendimiento de mujeres con acciones que funcionan en otros sitios. También estaría tutorizado.

-Ya han comenzado a implantarlas pero en el plan hablan de las cláusulas sociales de igualdad.

-Era paradójico que dos grandes contratos, como Limpieza y Jardines, que son además servicios básicos, no contaran con ninguna mujer. Extrañaba. Las cláusulas nuevas permiten cumplir la ley y que haya una proporción adecuada de mujeres. Se irá incluyendo en todos los contratos, para en cierta forma ponerle las pilas al sector privado.

-Marcan una línea estratégica basa en el empoderamiento.

-La idea es trabajar en la participación, en el crecimiento social y en el liderazgo. De esta línea tira mucho el tejido asociativo de mujeres. Es necesario un impulso, abrir la red que tenemos desde la Concejalía para llegar a más personas, a más grupos, a más entidades. El objetivo es tener más participación y tener mujeres que sean lideresas para que continúen en la lucha, para que formen parte del tejido social. Las acciones nos permiten detectar qué mujeres pueden tirar del carro.

-Habláis de acciones para sensibilizar a agentes clave, ¿cómo definen ese concepto?

-Los agentes claves del cambio son personas referentes, relevantes, cuya opinión tiene un peso importante en la sociedad isleña. Es fundamental contar con ellos como impulsores de la igualdad. La implicación de la Federación y asociaciones de vecinos, de los institutos, el centro de adultos, de los colectivos, de los ciudadanos... te da pautas para ver que está cambiando, que nos estamos dando cuenta de que tenemos que ir en igualdad, pero no debemos parar. Para mí es una satisfacción ver la implicación de los institutos, ver a los jóvenes preguntando, participando...

-Por eso veis importante la Red de Jóvenes Corresponsales de la Igualdad.

-A la población joven hay que llegar, y se consigue con su lenguaje, con sus referentes. Por eso en las concentraciones en los institutos nos gusta que sean ellos los que hablen, los que generen el mensaje. Si conseguimos llegar al tejido juvenil, si conseguimos que se viva en igualdad en las clases, en las parejas, en los grupos, habremos ganado una gran parte de la lucha contra la violencia de género.

-La ordenación del tiempo centra toda una línea estratégica.

-Se refiere a la aplicación de la corresponsabilidad de hombres y mujeres, para que ellas puedan desarrollarse en todo los ámbitos. El foro Tiempo de Mujeres, por otro lado, forma parte de la línea del empoderamiento, que incluye el Dialoga con... de la alcaldesa.

-Más allá de trabajar hacia el exterior, planteáis la necesidad de realizar un plan interno de igualdad del Ayuntamiento.

-No puede ser de otra manera. El Ayuntamiento tiene que liderar esta lucha por la igualdad real. Sí es cierto que en este Ayuntamiento las mujeres tienen una responsabilidad importante en las áreas. Esa fortaleza hay que aprovecharla y seguir mejorando.

-El Plan se saca con acciones presupuestadas.

-El Plan de Igualdad es básico, como el PGOU para el desarrollo urbano, para estructurar acciones y eso requiere un presupuesto. Es necesario que sea de la Concejalía pero también de otras áreas. Estarán el Consejo Municipal de la Mujer, la Comisión Transversal de Género para coordinar las acciones, controlar el presupuesto y que el Plan sea efectivo. Ahora ya trabajamos para ver cómo poner en marcha estos órganos, también la Mesa de Violencia de Género.