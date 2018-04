Medio siglo de unión

El Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando celebrará durante los próximos meses el 50 aniversario de su creación. La efemérides, que se cumple precisamente en este 2018, será conmemorada con un programa extraordinario de actos que arrancará a finales de este mes de abril y se prolongará hasta después de la próxima Semana Santa, dándose a conocer en los próximos días.

Para ello, y por delegación expresa tanto de la junta permanente como del pleno del Consejo de Hermandades y Cofradías, ha quedado constituida una Comisión para la celebración de su 50 aniversario, estando conformada por miembros de la actual permanente, hermanos mayores y ex hermanos mayores de las cofradías isleñas. Así, y bajo la coordinación del consejero Antonio J. Campos Martínez, forman parte de la citada comisión Manuel A. García López (como presidente del Consejo), Raúl Cardoso Macías (secretario), María del Carmen Paramio Gómez (vocal de Juventud), José Antonio Gómez Alanís (hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Oración en el Huerto), Ana Ortiz Benítez (hermana mayor de la Hermandad del Rocío), Eduardo Coto (hermano mayor de la Archicofradía de Medinaceli), Juan Manuel Rueda Cebada (ex hermano mayor de la Hermandad de San José), José María Ruiz Coello (ex hermano mayor de la Hermandad de la Soledad) y Jesús Figueiras Huerta (ex hermano mayor de la Archicofradía de Medinaceli).

La comisión ya ha mantenido las primeras reuniones de trabajo en la sede del Consejo, en la calle Isaac Peral, y continuarán hasta que concluya la conmemoración. Al mismo tiempo, sus miembros han sido recibidos en la tarde de este viernes por la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, que ha podido conocer de primera mano el calendario propuesto, expresando la colaboración municipal en la cesión de espacios y organización de los actos contemplados.

Por otro lado, como imagen de la efeméride, y a fin de celebrar los 50 años de su creación, el Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando utilizará un logotipo conmemorativo en todas sus comunicaciones y publicaciones durante el tiempo en que se prolongue el calendario de actos previstos para el aniversario.

Este logotipo, por encargo de la Comisión del 50 aniversario, ha sido ideado por el diseñador gráfico isleño Manuel Collantes Galea, que en su concepción ha respetado e integrado los distintos emblemas utilizados por el Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando en estas cinco décadas de historia.

Será éste, pues, un logotipo que, de manera excepcional, figurará en el cartel anunciador de las Glorias 2018, en el vocero anunciador de la Exaltación de la Eucaristía 2018 y, finalmente, en el cartel anunciador de la Semana Santa de San Fernando 2019.

50 años de historia

La permanente del Consejo ha recordado que este 2018 se cumplen 50 años de la constitución, en 1968, de la Junta Oficial de Cofradías de la ciudad, germen que sería del actual Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando. Una institución que comienza a pensarse a finales de los años sesenta al plantearse el establecimiento de una Junta de Cofradías o Junta de Procesiones que aglutinase las voluntades de las corporaciones isleñas.

Bajo la presidencia del isleño José González Barba, la primera Junta Oficial de Cofradías de San Fernando empezó a dar sus pasos en la Iglesia Mayor Parroquial, organizando las primeras exposiciones conjuntas y las primeras conferencias, entre otras actividades, según testimonian archivos y publicaciones de la fecha.

Para la constitución de aquella Junta Oficial de Cofradías se tuvieron en cuenta los estatutos del Consejo General de Cofradías de Sevilla, de la Unión de Hermandades de Jerez y de la Junta Oficial de Cofradías de Cádiz.

En 1985, y con la aprobación de los nuevos estatutos, la antigua Junta Oficial de Cofradías pasa a ser el actual Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, manteniéndose la institución bajo esta denominación hasta la fecha.

En la actualidad, el Consejo local de Hermandades y Cofradías de San Fernando integra a todas las hermandades y cofradías de la ciudad establecidas canónicamente en las distintas parroquias, bien sean de penitencia, sacramentales o de gloria, ejerciendo de vínculo de unión e intermediación, consultivo y de información entre todas las hermandades y el Secretariado Diocesano, estando dotado de todas las facultades que se le reconocen en su propio Reglamento, en el Reglamento Base Diocesano y en el del mismo Secretariado Diocesano para Hermandades y Cofradías.