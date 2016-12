Luz verde a la estación de autobuses y al préstamo para las obras de la playa

La sesión de ayer -la última del año- estuvo bastante lejos de ser el clásico pleno 'de los polvorones' en el que la Corporación Municipal despacha en poco más de media hora únicamente los asuntos más urgentes para cerrar el año con cierta premura en plenas vísperas de las fiestas. Esos plenos, por lo que parece, han pasado a la historia. Ayer, el debate dio de sí. Tuvo un orden del día cargado de contenido y lleno de puntos de interés, mociones de todos salvo de los grupos que integran el equipo de gobierno -algunas bastante controvertidas- y un largo listado de ruegos y preguntas que precedieron a la despedida definitiva de Javier Cano Leal (C's).

Hubo debate -y muy intenso- y varios temas clave de ciudad ante los que los diferentes partidos políticos representados en el Ayuntamiento tuvieron que posicionarse: desde el IBI y el resto de tasas e impuestos que los isleños pagarán a partir de 2017 hasta el convenio que se suscribirá con la Junta de Andalucía en breve para abordar la construcción de la estación de autobuses de La Ardila y la operación de crédito que permitirá al gobierno municipal solventar la financiación de uno de sus proyectos estrella: la remodelación de los accesos de la playa de Camposoto.

Y no le fue nada mal al gobierno en minoría que comparten socialistas y andalucistas a pesar de las duras críticas que recibió de la oposición al tocarse temas siempre espinosos como, por ejemplo, los informes de reparo de Intervención y las obras para la adecuación de la nueva Alcaldía y otras dependencias municipales que se han llevado a cabo en el antiguo edificio del Museo, cuyo coste recriminaron todos al unísono además de insistir en lo "innecesario" de dicho traslado y en la deficiente tramitación de los contratos.

Lo cierto es que ayer el bipartito PSOE-PA, además de recibir críticas, pudo sufrir un duro revés al ver bloqueados por la mayoría de la oposición algunos de sus proyectos más emblemáticos como, por ejemplo, la playa. Y no fue así. Es más, logró salir airoso del trance. Fue su particular regalo navideño.

Para sorpresa de los socialistas, el único punto que no se consiguió aprobar fue la propuesta de ratificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía que se llevó al pleno y que precisaba de la mayoría absoluta de la Corporación. Y fue algo que les chocó verdaderamente porque el punto en cuestión -que el grupo popular rechazó tajantemente apelando a informes jurídicos- aludía al acuerdo adoptado en mayo de 2014, cuando el PP gobernaba con mayoría en la Diputación Provincial.

Pero sí alcanzó el gobierno local un amplio apoyo político para dar luz verde al convenio que el Ayuntamiento firmará con la Consejería de Fomento para construir el intercambiador de La Ardila, que incluirá una estación de autobuses para La Isla. Además de PSOE y PA, C's, Sí se Puede (Podemos) y la concejala no adscrita votaron a favor. El PP, que mostró sus reticencias al proyecto planteado y su temor a que dicho intercambiador se convirtiera en el punto final del trayecto del tren-tranvía al no llegar hasta Cádiz, optó por abstenerse. El resultado de la votación fue aplaudido por la directiva del movimiento vecinal, que estuvo presente en la sesión al tratarse de una vieja reivindicación ciudadana.

Para sacar adelante el tercer préstamo que el Ayuntamiento tendrá que suscribir para asegurar la financiación de las obras de la playa de Camposoto el equipo de gobierno tuvo que vencer también las reticencias políticas suscitadas por otro informe del interventor en el que se advertía de que el endeudamiento superaría entonces el 10 por ciento de los recursos propios del Ayuntamiento. En eso basó sus críticas el PP para recordar que se paga por inversiones que ni siquiera se han comenzado. "San Fernando -replicó el concejal de Presidencia y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez- es la ciudad menos endeudada de la provincia. El Ayuntamiento está saneado y se puede permitir perfectamente este crédito".

El bipartito contó aquí con el apoyo expreso de Ciudadanos, que aunque criticó la forma de actuar del gobierno con las inversiones resaltó que "el proyecto de la playa es fundamental". "Si lo ponemos en una balanza, no aprobarlo (este préstamo que permitirá la remodelación de los accesos de la playa) sería castigar dos veces a la ciudadanía", afirmó en este sentido Javier Cano. PSOE, PA, C's y la edil no adscrita votaron así a favor de este tercer préstamo mientras que el PP se abstuvo y Sí se puede votó en contra aduciendo que habían solicitado información respecto al punto que no se les había hecho llegar por parte del equipo de gobierno.

Pocas novedades, por otro lado, deparó el debate para la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales, que el PP aprovechó para denunciar una vez más la subida del agua a raíz del incremento aplicado por el Consorcio, lo que a su vez el gobierno local niega al insistir en que dicha subida será asumida directamente por el Ayuntamiento. La oposición en bloque reprochó al ejecutivo su escasa capacidad de diálogo al no haber querido negociar las tasas e impuestos que se aplicarán a partir de enero e, incluso, al haber rechazado tajantemente todas y cada una de las alegaciones formuladas. La edil no ascrita, Inmaculada López, llegó incluso a lanzar ciertas reflexiones acerca de la "pura hipocresía de la política" que contrariaron abiertamente a la alcaldesa, Patricia Cavada, que no dudó en recordar a esta concejala que ella también formaba parte de la política. Aún así, la abstención de Ciudadanos y de la propia edil no ascrita permitió al equipo de gobierno sacar sin problemas estas ordenanzas fiscales.

Y menos inconvenientes tuvo incluso el IBI planteado para 2017 ya que al proponerse su congelación apenas acarreó debate político.