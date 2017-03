López llevará a pleno la moción contra el autobús de Hazte Oír

"Este país, en pleno siglo XXI, no puede tolerar la transfobia bajo ningún concepto". La concejala no adscrita, Inmaculada López, muestra así su rechazo al autobús de la entidad Hazte Oír, en el que pueden leerse frases como "los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen", y que forma parte de una campaña contra la aprobación de leyes de protección de los colectivos LGTBI.

López y miembros de Podemos San Fernando Norte se reunieron hace unos días con el colectivo Lambda ante la posibilidad, que la entidad considera segura, de que este autobús "tránsfobo" pase por la ciudad, cuando se sabe que sí estará en Cádiz. "Lo que está claro es que cuando se pretende que te respeten, antes tienes que saber respetar", asegura. "Cada uno es libre de pensar y de entender o no entender que existen otras formas de sexualidad. Eso sí, que no traten de imponer su visión sobre los límites entre lo masculino y lo femenino, mandando al mismo tiempo un mensaje claramente ofensivo hacia quienes intentan vivir su identidad sexual con normalidad, porque eso ya si es un ataque directo a este colectivo", deja claro.

Ante ello, la edil confirma que presentará en el próximo pleno la moción que el colectivo Lambda le ha hecho llegar para posicionarse contra esta acción de Hazte Oír.