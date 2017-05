Loaiza reclama soluciones para el futuro del "abandonado" Real Carenero

Hoy el Real Carenero será escenario de la grabación de un videoclip homenaje a José Monge Cruz, Camarón de La Isla, que dirigirá el bailaor Antonio Canales y en el que se espera la participación de profesionales y aficionados del flamenco que quieran colaborar con los organizadores. Allí verán el estado actual de estas instalaciones y su entorno, del que ayer el Partido Popular (PP) denunció el estado de abandono y el fuerte deterioro que sufre para reclamar que las administraciones se impliquen en buscar una solución para el futuro de este elemento del patrimonio histórico.

"Lo último que sabemos es que hace unos meses intentaron llevarse las losas de Tarifa antiguas del lugar", apuntaba el presidente local de la formación, José Loaiza, que se refiere al intento de expolio en el Real Carenero que se descubrió el pasado mes de noviembre. Entonces, la solería apareció acumulada y dispuesta para ser retirada, con los consiguientes destrozos que ello provocó en las estructuras de este espacio del Sitio Histórico del Puente Zuazo. En estos meses, lamenta, apenas se ha mejorado la vigilancia en la zona. "Sigue sin vigilancia, es mínima", fueron las palabras del dirigente popular. La falta de uso no ayuda, además, a que el conjunto se mantenga sin deteriorarse. "Menos mal que nadie lo ha okupado de momento", ironizó el ex alcalde, que recordaba sin mencionarlo la polémica con la ex edil Ana Lorenzo a cuenta de la okupación de viviendas vacías de entidades bancarias.

Los populares señalan que el Real Carenero y las baterías defensivas se rehabilitaron con un presupuesto de casi 4 millones de euros. Al menos una primera fase de todo el conjunto. Se ejecutaron, rememora Loaiza, pero a finales de 2010 se paralizaron por falta de fondos para reiniciarse en junio de 2012, "con el gobierno de Mariano Rajoy", matizaba. Esta parte de la rehabilitación afectó a al área del Sitio Histórico que se ubica en el término de Puerto Real, cuyo ayuntamiento se desentendió de la recepción de la obra, hasta marzo de 2015, advirtió el dirigente del PP, "una vez que nosotros [su gobierno, en el anterior mandato] propusimos al Ministerio que nos lo cediera para ponerlo en uso". Meses después, en septiembre, continuó con el relato, la entonces nueva alcaldesa, Patricia Cavada; el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero; y el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, visitaron el lugar y aseguraron que había entendimiento entre ambas administraciones para "trabajar juntos". "Dijeron que los técnicos trabajarían en común para poner en valor este bien patrimonial", añadía para mostrar que después de más de año y medio las cosas siguen igual: ni unos ni otros han avanzado en el futuro del Real Carenero.

Los populares critican que no haya una respuesta clara de la situación real por parte del equipo de gobierno, por eso presentarán una moción al próximo pleno para que "cumplan sus compromisos". Consideran necesario que se inste al Consistorio de Puerto Real para que lo ponga en uso, pero antes que se extreme la vigilancia en el lugar. "Es patrimonio de todos los gaditanos", reclama José Loaiza.

La propuesta también contempla demandas para el Ayuntamiento isleño, al que le pide que firme un convenio con otras administraciones para redactar un plan de uso y el modelo de gestión que tendría que ponerse en marcha. En este caso, la formación se refiere tanto al Ayuntamiento puertorrealeño como a la Diputación y a la Junta de Andalucía, así como al Gobierno central.

El dirigente popular es consciente de las reclamaciones existentes para que el Gobierno de la nación finalice la rehabilitación total del Sitio Histórico con cargo al 1% Cultural y a las compensaciones por la transferencia de la travesía de la calle Real. "Sé que van a hablar de eso. Es verdad que hay que pedirlo, pero ¿creen que alguien va a invertir en este espacio si lo que está rehabilitado está abandonado?", cuestionó. Es necesario, reconoció, instar al gobierno a que finalice esta segunda fase, que implica la recuperación del Puente Zuazo, y que supondría una inversión de unos nueve millones.